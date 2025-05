Alle Jahre wieder Eishockey-WM. Blick hat den Finger am Puls und hält dich hier auf dem Laufenden, was in Herning und Stockholm passiert.

1/5 Tyler Moy (Zweiter von links) im Training mit Nico Hischier und Timo Meier (rechts). Links: Verteidiger Jonas Siegenthaler, der dritte Nati-Star der New Jersey Devils. Foto: freshfocus

Darum gehts Die Schweiz spielt in Herning (Dä)

Hier wirst du auf dem Laufenden gehalten

Mit News, Infos, Storys, Randgeschichten und Videos Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck aus Herning und Eishockey-Ressort

Gruppe B mit der Schweiz

Das läuft bei der Nati: Das Team von Patrick Fischer trainierte am Mittwoch und am Donnerstag in Herning. Und wie stehts um die Linien-Zusammenstellungen? Wer bekommt den Platz neben den NHL-Stars? Lakers-Goalgetter Tyler Moy trainierte zweimal an der Seite von Nico Hischier und Timo Meier. Wie in den letzten beiden Testspielen bildete das ZSC-Meister-Duo Sven Andrighetto/Denis Malgin eine Reihe mit Damien Riat von Final-Verlierer Lausanne. Auch die Combo mit Christoph Bertschy, Ken Jäger und Grégory Hofmann blieb zusammen. Im vierten Sturm spielten Simon Knak und Sandro Schmid und dazu im Wechsel Nicolas Baechler und Dario Rohrbach. Evergreen Andres Ambühl (41) scheint seine 20. und letzte WM, wie letztes Jahr in Prag, in der Rolle als 13. Stürmer zu beginnen.

Gruppe B in Herning (Dä): Spiele und Resultate Freitag, 9. Mai 16.20 Uhr. Schweiz – Tschechien

– Tschechien 20.20 Uhr. Dänemark – USA Samstag, 10. Mai 12.20 Uhr. Norwegen – Kasachstan

16.20 Uhr. Deutschland – Ungarn

20.20 Uhr. Dänemark – Schweiz Sonntag, 11. Mai 12.20 Uhr. USA – Ungarn

16.20 Uhr. Deutschland – Kasachstan

20.20 Uhr. Norwegen – Tschechien Montag, 12. Mai 16.20 Uhr. USA – Schweiz

20.20 Uhr. Tschechien – Dänemark Dienstag, 13. Mai 16.20 Uhr. Norwegen – Deutschland

20.20 Uhr. Kasachstan – Ungarn Mittwoch, 14. Mai 16.20 Uhr. USA – Norwegen

20.20 Uhr. Kasachstan – Dänemark Donnerstag, 15. Mai 16.20 Uhr. Schweiz – Deutschland

– Deutschland 20.20 Uhr. Tschechien – Ungarn Freitag, 16. Mai 16.20 Uhr. Ungarn – Dänemark

20.20 Uhr. Schweiz – Norwegen Samstag, 17. Mai 12.20 Uhr. USA – Deutschland

16.20 Uhr. Tschechien – Kasachstan

20.20 Uhr. Dänemark – Norwegen Sonntag, 18. Mai 16.20 Uhr. Kasachstan – USA

20.20 Uhr. Ungarn – Schweiz Montag, 19. Mai 16.20 Uhr. Deutschland – Tschechien

20.20 Uhr. Ungarn – Norwegen Dienstag, 20. Mai 12.20 Uhr. Schweiz – Kasachstan

– Kasachstan 16.20 Uhr. Tschechien – USA

20.20 Uhr. Deutschland – Dänemark Freitag, 9. Mai 16.20 Uhr. Schweiz – Tschechien

– Tschechien 20.20 Uhr. Dänemark – USA Samstag, 10. Mai 12.20 Uhr. Norwegen – Kasachstan

16.20 Uhr. Deutschland – Ungarn

20.20 Uhr. Dänemark – Schweiz Sonntag, 11. Mai 12.20 Uhr. USA – Ungarn

16.20 Uhr. Deutschland – Kasachstan

20.20 Uhr. Norwegen – Tschechien Montag, 12. Mai 16.20 Uhr. USA – Schweiz

20.20 Uhr. Tschechien – Dänemark Dienstag, 13. Mai 16.20 Uhr. Norwegen – Deutschland

20.20 Uhr. Kasachstan – Ungarn Mittwoch, 14. Mai 16.20 Uhr. USA – Norwegen

20.20 Uhr. Kasachstan – Dänemark Donnerstag, 15. Mai 16.20 Uhr. Schweiz – Deutschland

– Deutschland 20.20 Uhr. Tschechien – Ungarn Freitag, 16. Mai 16.20 Uhr. Ungarn – Dänemark

20.20 Uhr. Schweiz – Norwegen Samstag, 17. Mai 12.20 Uhr. USA – Deutschland

16.20 Uhr. Tschechien – Kasachstan

20.20 Uhr. Dänemark – Norwegen Sonntag, 18. Mai 16.20 Uhr. Kasachstan – USA

20.20 Uhr. Ungarn – Schweiz Montag, 19. Mai 16.20 Uhr. Deutschland – Tschechien

20.20 Uhr. Ungarn – Norwegen Dienstag, 20. Mai 12.20 Uhr. Schweiz – Kasachstan

– Kasachstan 16.20 Uhr. Tschechien – USA

20.20 Uhr. Deutschland – Dänemark Mehr

Das WM-Aufgebot der Schweiz Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron) Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Stürmer (14): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron) Mehr

1/32 Das vorläufige Aufgebot von Patrick Fischer für die WM 2025 in Herning (Dä) und Stockholm (Sd): Foto: freshfocus

Gruppe A

Gruppe A in Stockholm (Sd): Spiele und Resultate Freitag, 09. Mai 16.20 Uhr. Österreich – Finnland

20.20 Uhr. Schweden – Slowakei Samstag, 10. Mai 12.20 Uhr. Slowenien – Kanada

16.20 Uhr. Schweden – Österreich

20.20 Uhr. Frankreich – Lettland Sonntag, 11. Mai 12.20 Uhr. Slowakei – Slowenien

16.20 Uhr. Lettland – Kanada

20.20 Uhr. Finnland – Frankreich Montag, 12. Mai 16.20 Uhr. Österreich – Slowakei

20.20 Uhr. Finnland – Schweden Dienstag, 13. Mai 16.20 Uhr. Slowenien – Lettland

20.20 Uhr. Kanada – Frankreich Mittwoch, 14. Mai 16.20 Uhr. Slowakei – Frankreich

20.20 Uhr. Lettland – Schweden Donnerstag, 15. Mai 16.20 Uhr. Finnland – Slowenien

20.20 Uhr. Kanada – Österreich Freitag, 16. Mai 16.20 Uhr. Österreich – Frankreich

20.20 Uhr. Schweden – Slowenien Samstag, 17. Mai 12.20 Uhr. Finnland – Lettland

16.20 Uhr. Frankreich – Schweden

20.20 Uhr. Kanada – Slowakei Sonntag, 18. Mai 16.20 Uhr. Slowenien – Österreich

20.20 Uhr. Slowakei – Lettland Montag, 19. Mai 16.20 Uhr. Frankreich – Slowenien

20.20 Uhr. Kanada – Finnland Dienstag, 20. Mai 12.20 Uhr. Lettland – Österreich

16.20 Uhr. Slowakei – Finnland

20.20 Uhr. Schweden – Kanada



Freitag, 09. Mai 16.20 Uhr. Österreich – Finnland

20.20 Uhr. Schweden – Slowakei Samstag, 10. Mai 12.20 Uhr. Slowenien – Kanada

16.20 Uhr. Schweden – Österreich

20.20 Uhr. Frankreich – Lettland Sonntag, 11. Mai 12.20 Uhr. Slowakei – Slowenien

16.20 Uhr. Lettland – Kanada

20.20 Uhr. Finnland – Frankreich Montag, 12. Mai 16.20 Uhr. Österreich – Slowakei

20.20 Uhr. Finnland – Schweden Dienstag, 13. Mai 16.20 Uhr. Slowenien – Lettland

20.20 Uhr. Kanada – Frankreich Mittwoch, 14. Mai 16.20 Uhr. Slowakei – Frankreich

20.20 Uhr. Lettland – Schweden Donnerstag, 15. Mai 16.20 Uhr. Finnland – Slowenien

20.20 Uhr. Kanada – Österreich Freitag, 16. Mai 16.20 Uhr. Österreich – Frankreich

20.20 Uhr. Schweden – Slowenien Samstag, 17. Mai 12.20 Uhr. Finnland – Lettland

16.20 Uhr. Frankreich – Schweden

20.20 Uhr. Kanada – Slowakei Sonntag, 18. Mai 16.20 Uhr. Slowenien – Österreich

20.20 Uhr. Slowakei – Lettland Montag, 19. Mai 16.20 Uhr. Frankreich – Slowenien

20.20 Uhr. Kanada – Finnland Dienstag, 20. Mai 12.20 Uhr. Lettland – Österreich

16.20 Uhr. Slowakei – Finnland

20.20 Uhr. Schweden – Kanada



Mehr