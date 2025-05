Tag 5 an der Eishockey-WM 2025: Kanada weist nach drei Partien ein Torverhältnis von 16:1 auf – Lettland und Ungarn sind ebenfalls siegreich.

Bo Horvat (rechts unten) erzielt zwei der fünf Kanada-Tore gegen Frankreich. Foto: imago/Bildbyran

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

4:0 gegen Slowenien, 7:1 gegen Lettland und jetzt ein 5:0 gegen Frankreich – Kanada lässt in Stockholm weiterhin nichts anbrennen. Die Ahornblätter führen zusammen mit Gastgeber Schweden mit dem Punktemaximum die Gruppe A an.

Bo Horvat von den New York Islanders trifft am Dienstagabend wie schon gegen Slowenien doppelt. Goalie Jordan Binnington von den St. Louis Blues feiert bei seinem ersten WM-Spiel 2025 sogleich einen Shutout.

Im Nachmittagsmatch der Gruppe A bezwingt Lettland mit 5:2 Slowenien, der Aufsteiger ist nach drei Partien somit weiterhin punktelos. Vier Tore erzielen die Balten im Mitteldrittel.

Ungarn schafft es, am Dienstagabend in der Gruppe B Kasachstan in die Knie zu zwingen. Der Aufsteiger setzt sich mit 4:2 durch und verlässt das Eis im dänischen Herning zum ersten Mal als Sieger.