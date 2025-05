Österreich feiert bei der Eishockey-WM einen souveränen 5:2-Sieg gegen Frankreich. Der Klassenerhalt ist den Ösis damit so gut wie sicher.

1/2 Österreich feiert gegen Frankreich einen ungefährdeten 5:2-Sieg. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Österreich steht bei der WM in Schweden und Dänemark nach dem zweiten Erfolg unmittelbar vor dem Klassenerhalt. Das Team von Roger Bader besiegt Frankreich mit 5:2.

Mit fünf Punkten hat sich Österreich in der Gruppe A von Frankreich (1) und Slowenien (0) abgesetzt. Ein Traumstart mit der Führung nach 39 Sekunden und eine gnadenlose Effizienz im ersten Drittel ebneten den Weg zum ersten WM-Sieg gegen die Franzosen seit 21 Jahren.

Falls die Slowenen im Abendspiel gegen WM-Gastgeber und Gold-Mitfavorit Schweden programmgemäss verlieren, wäre der vierte Klassenerhalt hintereinander und das Ticket für die WM 2026 in Zürich und Freiburg fix.

Mit einem weiteren Sieg am Sonntag gegen Slowenien könnte es für die Mannschaft von Bader zum Abschluss am Dienstag gegen Lettland sogar um den Einzug in die Viertelfinals gehen.

In der Schweizer Gruppe B fährt Gastgeber Dänemark einen deutlichen 8:2-Sieg über Ungarn ein. Zur ersten Drittelpause liegen die Dänen noch 1:2 im Hintertreffen, bevor sie das Spiel mit drei Toren im Mittel- und deren vier im Schlussdrittel drehen.

