Trotz 5:1-Führung lassen die USA gegen Norwegen einen Punkt liegen. Erst in der Verlängerrung erzielt Tage Thompson den Siegtreffer für die Amerikaner.

1/2 Die USA lassen gegen Norwegen trotz 5:1-Führung einen Punkt liegen. Foto: IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die USA lassen in der Schweizer Gruppe an der WM in Dänemark und Schweden gegen Norwegen einen Punkt liegen.

Die Amerikaner bringen in Herning eine 5:1-Führung nach 23 Minuten nicht über die Runden und müssen noch den 5:5-Ausgleich hinnehmen. Der Siegtreffer gelingt den USA dann noch. Tage Thompson trifft in der fünften Minute der Verlängerung im Powerplay.

In der Gruppe A in Stockholm gewinnt die Slowakei gegen Frankreich mit 2:1.