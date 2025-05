Alle Jahre wieder Eishockey-WM. Blick hat den Finger am Puls und hält dich hier auf dem Laufenden, was in Herning und Stockholm passiert.

1/10 Akria Schmid in Aktion für die Nati. An der WM wirds dazu nicht kommen. Foto: Getty Images

Darum gehts Die Schweiz spielt in Herning (Dä)

Hier wirst du auf dem Laufenden gehalten

Mit News, Infos, Storys, Randgeschichten und Videos Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck aus Herning und Eishockey-Ressort

Das Aktuellste der WM

NHL-Goalie Schmid stösst nicht zur Nati. Für Torhüter Akira Schmid (25) sind die NHL-Playoffs zu Ende. Die Las Vegas Knights sind vor wenigen Tagen in der zweiten Runde an Edmonton gescheitert. Weil die Nati in Herning (Dä) den dritten Keeper Sandro Aeschlimann (30, Davos) noch nicht fürs Turnier gemeldet hat, lag die Schlussfolgerung nahe, dass der Platz für Schmid freigehalten worden ist. Auf Nachfrage verneint Sportdirektor Lars Weibel: «Akira reist nicht nach Dänemark. Das ist mit ihm so abgesprochen, er hat Verständnis für die Situation, die wir ihm erklärt haben.» Weibel erläutert die Überlegungen, die auf einer langfristigen Planung beruhen. Fürs nächste Jahr mit Olympia in Italien und der Heim-WM in Zürich und Fribourg sowie für die fernere Zukunft möchte man weitere Optionen kreieren und junge Spieler aufbauen. Wie Goalie Stéphane Charlin (24) hinter Routinier Leonardo Genoni (37). Würde man Schmid ins Team holen, hätte der NHL-Torhüter verständlicherweise den Anspruch, spielen zu wollen. «Direkt aus Nordamerika kommend, bräuchte er ein, zwei Spiele, bis er ins Turnier findet», so Weibel, der betont, dass das Nati-Bekenntnis von Schmid stets da ist. Er weiss, dass er auch fürs nächste Jahr eine verlässliche Option ist. Ergo dürfte Aeschlimann noch fürs Turnier nachgemeldet werden.

Gruppe B mit der Schweiz

Nati-Trainer Fischer kritisiert Norweger. Nach dem schnörkellosen 3:0-Sieg gegen Norwegen lobt Nati-Trainer Patrick Fischer (49) zunächst die reife und schlaue Leistung seiner Mannschaft, im Bewusstsein, dass man sich auf den unangenehmen Gegner eingestellt habe. Und dann kommt die Aussage: «Es war eine abgeklärte Leistung von uns. Schade einfach, wenn man Angst haben muss, dass sich jemand verletzt.» Fischer kritisiert damit die übertriebene Physis der Norweger, worüber im Vorfeld schon die Deutschen gemotzt haben. «Die Norweger spielen dreckig mit späten Checks», so Fischer weiter.

Noch zwei Plätze offen: Nati-Coach Patrick Fischer hat den 24. Platz im WM-Kader vergeben und Dominik Egli am Freitag gemeldet. Da der verletzte Nico Hischier durch einen gesunden Spieler ersetzt werden kann, sind noch zwei Plätze offen. Einer für einen Feldspieler, einer für einen Goalie. Die Sache mit Aeschliemann sollte nun also geritzt sein (siehe oben das Aktuellste). Weiter in der Warteschlaufe: Davos-Verteidiger Sven Jung und Tigers-Shootingstar Dario Rohrbach. Und ein möglicher Kandidat aus der NHL: Der mit Winnipeg in den Playoff-Viertelfinals (noch) engagierte Nino Niederreiter.

WM-Out für Nico Hischier: Für den Schweizer Captain Nico Hischier ist die Eishockey-WM 2025 vorzeitig beendet. Der 26-Jährige hat sich im Gruppenspiel gegen Deutschland eine Muskelverletzung zugezogen. Die Verletzung ist zwar nicht schwerwiegend, kann während des Turniers aber nicht vollständig auskuriert werden. Hischier wird seine Reha vor Ort beginnen, um das Team im weiteren Turnierverlauf zu unterstützen. Für das Schweizer Team ist der Ausfall dennoch ein herber Dämpfer, so könnten Fischer und sein Staff darauf reagieren.

0:15 Sorge um Nati-Captain: Nach diesem Zweikampf gehts für Hischier nicht mehr weiter

Der andere perfekte Rollenspieler: Sven Andrighetto war mit vier Toren der Mann des Spiels beim 5:1-Sieg gegen Deutschland. Es braucht aber auch andere Akteure, die ihre Rolle genauso perfekt ausfüllen wie der Goalgetter. Einer davon ist NHL-Verteidiger Jonas Siegenthaler (28). Sein Job in diesem Prestige-Duell: Deutschlands NHL-Star Tim Stützle (23) auf den Keks zu gehen. Das schafft der 100-Kilo-Brocken. Die Stars des Gegners zu bewachen, das ist auch bei den NJ Devils Siegenthalers Rolle. «Es ist praktisch ein Spiel im Spiel. Vieles ist mental. Wenn ich ihn nerve, kann ich ihn aus dem Tritt oder zu dummen Strafen bringen.» So wie vor Andrighettos 5:0 in Überzahl, als Stützle in der Kühlbox sitzt. Auch die immer wieder blutende Schramme am Kinn des Deutschen stammt von Siegenthaler, «beim ersten Mal war es keine Absicht». Doch der Abwehrhüne gerät noch ein zweites Mal mit Deutschlands Exportschlager aneinander. Dessen Wirkung auf Spiel? Gleich null.

Andrighetto besser als MacKinnon: Die starken WM-Auftritte der Nati schlagen sich auch auf die Statistik nieder. Sven Andrighetto ist mit seinen insgesamt 6 Toren mit dem Finnen Eeli Tolvanen (6 Tore) der beste Torschütze des WM-Turniers. Vor dem Schweden Elias Lindholm (5 Tore) und NHL-Hochkarätern wie Nathan MacKinnon, David Pastrnak oder Mika Zibanejad und Nati-Kollege Damien Riat (jeweils 4 Tore). Andrighettos Linienpartner Denis Malgin ist mit 7 Assists in dieser Rubrik ebenfalls Spitzenreiter zusammen mit dem Finnen Teuvo Teravainen (7 Assists).

WM-Aus für Reichel: Deutschland hat einen namhaften Ausfall zu beklagen. NHL-Stürmer Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks hat sich am Dienstag in der Partie gegen das überhart auftretende Norwegen (5:2) eine Schulterverletzung zugezogen, die WM ist ihn beendet.

Das WM-Aufgebot der Schweiz Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron) Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug) Verteidiger (9): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nico Hischier (New Jersey Devils), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron) Mehr

1/34 Das vorläufige Aufgebot von Patrick Fischer für die WM 2025 in Herning (Dä) und Stockholm (Sd): Foto: freshfocus

Gruppe A

SCB-Stürmer mit Augenverletzung out: Österreich muss ohne Benjamin Baumgartner auskommen. Der SCB-Stürmer hat sich bei der 1:5-Niederlage gegen Kanada am Donnerstag eine Augenverletzung zugezogen, als er von einem kanadischen Stock im Gesicht getroffen wurde. Gemäss dem ORF ist es ungewiss, ob Baumgartner an dieser WM nochmals eingesetzt werden kann. Am Freitag gegen Frankreich fehlte er in der Aufstellung.

Österreich will den Sieg-Hattrick: Auch ohne den verletzten Benjamin Baumgartner konnte Österreich gegen Frankreich mit 5:2 gewinnen und sich mit fünf Punkten auf dem Konto den Abstiegssorgen entledigen. Das nächste Ziel von Roger Bader, dem Schweizer Trainer bei den Österreichern: «Drei Spiele in Folge gewinnen, das ist uns noch nie gelungen.» Dies verriet Bader gegenüber dem ORF. Es scheint machbar, der nächste Gegner ist Aufsteiger Slowenien.

Ex-HCD-Verteidiger im Pech: Für Finnlands Verteidiger Tony Sund ist die WM vorbei, nachdem er sich am Montag im Prestige-Duell gegen Schweden (1:2) bei einem Zusammenstoss eine Unterkörper-Verletzung zugezogen hat. Der frühere HCD-Spieler (Saison 2020/21) kehrt nach Finnland zurück, wer ihn ersetzt.

Tolvanen tut es Andrighetto gleich: bemerkenswerter Donnerstag an der Eishockey-WM. Nicht nur Nati-Star Sven Andrighetto glänzte (gegen Deutschland) mit vier Toren, dem Finnen Eeli Tolvanen gelang dies fast zeitgleich ebenso. Der NHL-Stürmer der Seattle Kraken glänzte beim 9:1-Kantersieg gegen Slowenien mit seinen Toren zum 4:1, 6:1, 7:1 und 9:1. Nur sind vier Tore gegen Deutschland dann doch noch eine Spur anspruchsvoller als gegen Aufsteiger Slowenien. Aber die Finnen, ein möglicher Viertelfinal-Gegner der Schweiz, haben nach einem zähen WM-Start offensichtlich den Tritt gefunden.