Dänemark gegen die USA chancenlos

1/2 Liess sich nicht bezwingen: Joey Daccord, USA-Goalie mit Schweizer Wurzeln kam bei seinem WM-Debüt gegen Dänemark zu einem Shutout Foto: BO AMSTRUP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dänemark missglückte der Einstieg in die Heim-WM gründlich. Bis zur 18. Minuten hielten sie die Amerikaner im Schach. Am Ende resultierte aber die klare Niederlage, auch dank einer starken Leistung des US-Goalies Joey Daccord. Der Sohn des langjährigen Ambri-Keepers Brian Daccord kam dank 26 abgewehrten Schüssen (USA 48) bei seiner WM-Premiere gleich zu einem Shutout.

Wie die Schweizer müssen sich auch die Dänen schnell erholen. Im zweiten Gruppenspiel treffen die beiden Auftaktverlierer am Samstagabend aufeinander.

Österreich verliert 1:2

Eine starke Leistung zeigten die bereits an der letzten WM positiv überraschenden Österreicher. Das Team des Zürcher Cheftrainers Roger Bader unterlag in der Gruppe A in Stockholm gegen Finnland nur mit 1:2 und hatte dabei Pech. Sämtliche Tore fielen im Startdrittel. Der Klotener Bernd Wolf verkürzte in der 14. Minute auf 1:2.

Fünfeinhalb Minuten vor Schluss jubelten die Österreicher über den vermeintlichen Ausgleich. Der Treffer von Marco Kasper wurde jedoch nach einer Coach's Challenge wegen einer angeblichen Torhüterbehinderung annulliert - sehr zum Missfallen des angeblichen Missetäters Dominic Zwerger. «Das war ein harter Entscheid gegen uns, ich glaube ich war nicht im Torraum und habe den Goalie nicht behindert», meinte der Ambri-Stürmer. «Leider war das Glück heute nicht auf unserer Seite. Es ist schon viel gegen uns gelaufen.»

Im zweiten Spiel der Gruppe A startete Schweden mit einem überzeugenden 5:0 gegen die Slowakei.