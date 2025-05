1/4 Kanada überrollt die Slowakei im fünften Spiel der Ahornblätter an der WM. Foto: IMAGO/TT

Tschechien und Kanada stehen an der WM in Herning und Stockholm nach Kantersiegen vorzeitig in den Viertelfinals.

Die Tschechen machten in Herning in Dänemark beim 8:1 gegen den Aussenseiter Kasachstan bereits im zweiten Drittel alles klar. Mit drei Treffern bauten sie ihren Vorsprung auf 4:0 aus. Roman Cervenka, einst in Diensten von Fribourg-Gottéron, der ZSC Lions und der Rapperswil-Jona Lakers, war dreifacher Torschütze. Matej Stransky, Stürmer des HC Davos, traf zweimal. In der Rangliste der Gruppe B übernahm Tschechien mit einem Punkt Vorsprung vor der Schweiz wieder die Führung.

Deutschland musste zwei Tage nach dem 1:5 gegen die Schweiz ein zweites Mal als Verlierer vom Eis. Das Team von Trainer Harold Kreis machte gegen die USA zwar ein zwischenzeitliches 0:3 wett, musste sich aber dennoch 3:6 geschlagen geben. Nach den in der ersten Viertelstunde eingehandelten 0:3-Rückstand reagierte Deutschland eindrücklich und meldete sich im Mitteldrittel zurück. Jonas Müller und Wojciech Stachowiak trafen innert 48 Sekunden zum 2:3 und 3:3. Für den amerikanischen Sieg waren Conor Garland von den Vancouver Canucks und Clayton Keller, der Topskorer der Utah Mammoth, hauptverantwortlich. Ihnen gelangen im Schlussdrittel je ein Tor und zwei Assists.

ZSC-Lehtonen mit wichtigem Tor für Finnland

Dänemark hielt sich mit einem 6:3 gegen Norwegen die Möglichkeit auf die Qualifikation für die Viertelfinals offen. Die Nordländer sind mit einer Partie mehr derzeit punktgleich mit den viertplatzierten Deutschen, auf die sie in ihrem letzten Gruppenspiel am Dienstagabend treffen.

Weiterhin eine makellose Bilanz an dieser WM weisen Schweden und Kanada aus. Die Skandinavier gaben sich in der Gruppe A gegen Frankreich vor Heimpublikum in Stockholm keine Blösse. Das 4:0 war der sechste Sieg im sechsten Spiel. Kanada steht auch nach dem fünften Auftritt mit dem Punktemaximum da und hat die Teilnahme an der ersten Runde der K.o.-Phase auch auf sicher.

Vier Tore bei der 7:0-Gala gegen die Slowakei erzielten die Nordamerikaner mit zwei Doppelschlägen – im ersten Drittel innert 64 Sekunden, im zweiten Abschnitt innerhalb von 51 Sekunden. Sidney Crosby glänzte mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Nathan MacKinnon traf ebenfalls zweimal.

Einen Sieg in dieser Gruppe gab es auch für Finnland. Mikko Lehtonen erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 gegen Lettland. Der Verteidiger der ZSC Lions traf in der 51. Minute im Powerplay zum 2:0.