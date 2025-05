Finnland-Stürmer macht den Andrighetto

Im Spiel zwischen Finnland und Slowenien fallen zehn Tore – vier davon erzielt Eeli Tolvanen für die überlegenen Skandinavier. Kanada und Tschechien erhöhen am Donnerstag ihr Punktekonto ebenfalls um drei Zähler.

Vier der neun Finnland-Tore gegen Slowenien erzielt Eeli Tolvanen (l.). Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Österreich mit dem Schweizer Trainer Roger Bader verliert an der WM 2025 in Stockholm am Donnerstag gegen Kanada 1:5.

Allerdings schont Bader mit Goalie David Kickert und Captain Thomas Raffl zwei Leistungsträger für das erste Schlüsselspiel um den Klassenerhalt gegen Frankreich am Freitag. ZSC-Spieler Vinzenz Rohrer schiesst Österreich in Führung.

Österreich hat nach Finnland, Schweden und der Slowakei nun auch gegen das vierte Schwergewicht der Gruppe A gespielt und steht immerhin mit zwei Punkten da. Nun tritt das Bader-Team gegen Frankreich, Slowenien und Lettland als Favorit an.

Zuvor besiegen die Finnen die Slowenen 9:1. Eeli Tolvanen tut sich wie Sven Andrighetto als vierfacher Torschütze hervor.

Im zweiten Spiel der Schweizer Gruppe gibt sich Tschechien keine Blösse. Mit dem 6:1-Sieg gegen Ungarn übernehmen die Osteuropäer wieder die Tabellenspitze.

