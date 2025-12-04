Darum gehts
- Von Bergsturz bis zu Hazel Brugger: Google zeigt Schweizer Suchtrends 2025
- Suchbegriffe wie Charlie Kirk, Blatten und Iran-Israel-Konflikt stark gestiegen
- Top-10-Listen für Suchbegriffe, Schweizer und internationale Persönlichkeiten
Tobias BolzernRedaktor Digital
Google legt die Karten auf den Tisch. Milliarden von Suchanfragen zeigen, was die Schweiz 2025 umtrieb. Ob der Bergsturz in Blatten oder der ESC-Hype um Hazel Brugger: Das Suchfeld zeigt, worüber diskutiert wurde.
Doch auf den Best-of-Listen landen nicht die üblichen Dauerbrenner wie «Wetter» oder «Youtube». Es zählt einzig der Knalleffekt. Google krönt mit den «Year in Search»-Listen nicht die Masse, sondern die Neugier. Die entscheidende Frage lautet: Welche Begriffe sind im Vergleich zum Vorjahr durch die Decke gegangen?
- Charlie Kirk
- Blatten
- Iran Israel
- Fussball-EM Frauen
- Diogo Jota
- Deepseek
- Monster: Die Geschichte von Ed Gein
- Labubu
- Ozzy Osbourne
- ESAF
- Martin Pfister
- Hazel Brugger
- Noah Dettwiler
- Camille Rast
- Pia Sundhage
- Malorie Blanc
- Zoë Më
- Belinda Bencic
- Armon Orlik
- Livia Peng
- Haftbefehl
- MrBeast
- Andy Byron
- Robert Francis Prevost
- Lamine Yamal
- Jimmy Kimmel
- Zohran Mamdani
- Kendrick Lamar
- Greta Thunberg
- Friedrich Merz
- Warum brennt es in Los Angeles?
- Warum ist der Himmel so trüb?
- Warum wird Cucurella ausgebuht?
- Warum greift Israel den Iran an?
- Warum spielt Alisha Lehmann nicht bei der EM?
- Warum ist Australien beim ESC?
- Warum will Trump Grönland?
- Warum muss Sarkozy ins Gefängnis?
- Warum nehme ich nicht ab?
- Warum ist Elton nicht mehr bei «Wer weiss denn sowas»?
- Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch?
- Wie alt ist der neue Papst?
- Wie viele Kühe gibt es in der Schweiz?
- Wie viele Zehen hat eine Giraffe?
- Wie viele Menschen waren auf dem Mond?
- Wie viele Bilder verkaufte van Gogh zu Lebzeiten?
- Wie viele Kanten hat ein Würfel?
- Wie viele Kardinäle gibt es?
- Wie viele Gänge am ESAF?
- Wie alt ist Zahide?
- Was bedeutet «6-7»?
- Was bedeutet Tralalero Tralala?
- Was für Tiere sind Argonauten?
- Was ist demisexuell?
- Was ist das Symbol für Gold im Periodensystem?
- Was bedeutet Sigma?
- Was bedeutet QR?
- Was ist Meta AI bei Whatsapp?
- Was entsteht beim Abbrennen von Feuerwerk?
- Was bedeutet Goonen?
- «Monster: Die Geschichte von Ed Gein»
- «Squid Game»
- «Adolescence»
- «Ginny & Georgia»
- «White Lotus»
- «Winter Palace»
- «Severance»
- «The Summer I Turned Pretty»
- «Good American Family»
- «Kpop Demon Hunters»
- Charlie Kirk
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Robert Redford
- Xatar
- Diane Keaton
- Michelle Trachtenberg
- Gene Hackman
- Val Kilmer
- Papst Franziskus