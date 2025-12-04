Von Labubus bis Lamine Yamal – und ganz viele Fragen: Warum brennt es in L.A.? Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch? Und: was bedeutet 6-7? Milliarden Suchanfragen zeigen, was die Schweiz im letzten Jahr bewegt hat.

Danach hat die Schweiz in diesem Jahr gegoogelt

Danach hat die Schweiz in diesem Jahr gegoogelt

Darum gehts Von Bergsturz bis zu Hazel Brugger: Google zeigt Schweizer Suchtrends 2025

Suchbegriffe wie Charlie Kirk, Blatten und Iran-Israel-Konflikt stark gestiegen

Top-10-Listen für Suchbegriffe, Schweizer und internationale Persönlichkeiten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Bolzern Redaktor Digital

Google legt die Karten auf den Tisch. Milliarden von Suchanfragen zeigen, was die Schweiz 2025 umtrieb. Ob der Bergsturz in Blatten oder der ESC-Hype um Hazel Brugger: Das Suchfeld zeigt, worüber diskutiert wurde.

Doch auf den Best-of-Listen landen nicht die üblichen Dauerbrenner wie «Wetter» oder «Youtube». Es zählt einzig der Knalleffekt. Google krönt mit den «Year in Search»-Listen nicht die Masse, sondern die Neugier. Die entscheidende Frage lautet: Welche Begriffe sind im Vergleich zum Vorjahr durch die Decke gegangen?

Allgemeine Suchbegriffe

Persönlichkeiten Schweiz

Persönlichkeiten international

Warum-Fragen

Warum brennt es in Los Angeles? Warum ist der Himmel so trüb? Warum wird Cucurella ausgebuht? Warum greift Israel den Iran an? Warum spielt Alisha Lehmann nicht bei der EM? Warum ist Australien beim ESC? Warum will Trump Grönland? Warum muss Sarkozy ins Gefängnis? Warum nehme ich nicht ab? Warum ist Elton nicht mehr bei «Wer weiss denn sowas»?

Wie-Fragen

Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch? Wie alt ist der neue Papst? Wie viele Kühe gibt es in der Schweiz? Wie viele Zehen hat eine Giraffe? Wie viele Menschen waren auf dem Mond? Wie viele Bilder verkaufte van Gogh zu Lebzeiten? Wie viele Kanten hat ein Würfel? Wie viele Kardinäle gibt es? Wie viele Gänge am ESAF? Wie alt ist Zahide?

Was-Fragen

Was bedeutet «6-7»? Was bedeutet Tralalero Tralala? Was für Tiere sind Argonauten? Was ist demisexuell? Was ist das Symbol für Gold im Periodensystem? Was bedeutet Sigma? Was bedeutet QR? Was ist Meta AI bei Whatsapp? Was entsteht beim Abbrennen von Feuerwerk? Was bedeutet Goonen?

TV-Serien

«Monster: Die Geschichte von Ed Gein» «Squid Game» «Adolescence» «Ginny & Georgia» «White Lotus» «Winter Palace» «Severance» «The Summer I Turned Pretty» «Good American Family» «Kpop Demon Hunters»