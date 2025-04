1/8 Der Schauspieler Val Kilmer ist im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Foto: AFP

Er kämpfte gegen Kehlkopfkrebs und hatte unter anderem Beziehungen mit Cher und Angelina Jolie

Die Nachricht erschüttert gerade die Filmwelt: Der Schauspieler Val Kilmer (†65) ist am Dienstag an einer Lungenentzündung gestorben – die Todesursache bestätigte seine Tochter Mercedes Kilmer (33) gegenüber «New York Times». Kilmer führte ein bewegtes Leben, geprägt von Erfolgen, Krankheit – und einigen prominenten Liebschaften.

Ein Kampfpilot und Beschützer von Gotham City

Der in Los Angeles geborene Schauspieler feierte seine grössten Erfolge in den 80er- und 90er-Jaren. Seine Schauspielausbildung machte er an der renommierten Juilliard School in New York City – mit 17 Jahren war er einer der jüngsten Studenten, die dort in das Schauspielprogramm aufgenommen wurden, wie «New York Times» berichtet. Seine Rollen in «Top Secret!» und «Real Genius» heimsten ihm erstes öffentliches Interesse ein, der grosse Durchbruch gelang im allerdings 1986 mit dem Kultfilm «Top Gun». Dort verkörperte Kilmer den Charakter Tom Kazansky, auch bekannt als «Iceman». Für die 2022 erschienene Fortsetzung «Top Gun: Maverick» schlüpfte der Schauspieler nochmals in diese Rolle – sein Abschied von der grossen Leinwand.

In den 90ern war Kilmer gleich für mehrere Filme bekannt. 1991 war er als Jim Morrison in der Musikbiografie «The Doors» zu sehen – eine Darbietung, die auf grosse Begeisterung stiess und den Schauspieler als Hollywoodstar etablierte. Das führte im Film «Heat» zu einer Zusammenarbeit mit grossen Hollywoodnamen wie Robert de Niro (81) und Al Pacino (84). Einst war Kilmer sogar der dunkle Ritter von Gotham City – in «Batman Forever» aus dem Jahr 1995 spielte er nämlich keinen Geringeren als Batman selbst.

In den 2000er-Jahren flachte Kilmers Karriere allerdings ab. Der Schauspieler war desöfteren in Nebenrollen zu sehen und stand auch für einige Fernsehproduktionen vor der Kamera. In einem Interview mit «The Hollywood Reporter» im Jahr 2012 sagte Kilmer, er bereue nichts. «Wenn du einmal ein Star bist, bist du immer ein Star; es ist nur die Frage, auf welchem Niveau.»

Er teilte ein Leid mit seinem Charakter «Iceman»

Wie sein Charakter «Iceman» in «Top Gun: Maverick» war auch Kilmer an Krebs erkrankt – im Fall des Schauspielers handelte es sich Kehlkopfkrebs. Die Krankheit wurde 2014 bei ihm diagnostiziert, allerdings hielt Kilmer sie bis 2017 geheim. Er besiegte den Krebs zwar, doch hinterliess die Krankheit Spuren. Aufgrund einer Tracheotomie verlor der Schauspieler weitgehend seine Stimme, weshalb er zuletzt auf eine Ersatzstimme zur Verständigung zurückgreifen musste.

Sein Liebesleben war voller Prominenz

Die 80er und 90er stehen aber nicht nur für Kilmers berufliche Erfolge, zu der Zeit galt der Schauspieler als Frauenschwarm Hollywoods. In seiner Biografie «I’m Your Huckleberry» packte Kilmer 2020 über sein turbulentes Liebesleben aus. In den 80-Jahren war er über ein Jahr mit der Sängerin Cher (78) liiert. Auch danach seien sie gute Freunde geblieben. Wie «Kurier» schrieb, sei Cher dem Schauspieler auch während seiner Krebserkrankung beigestanden – er zog sogar in ihr Gästehaus ein.

1988 heiratete Kilmer seine Schauspielkollegin Joanne Whalley (63). Die beiden lernten sich am Set von «Willow» kennen. Die Ehe sollte allerdings nicht für immer sein – das Paar liess sich 1996 scheiden. Laut «The Tampa Bay Times» erfuhr der Schauspieler, dass seine Frau sich scheiden lassen wollte, während er in einem Hotelzimmer CNN schaute. Mit der Schauspielerin hatte Kilmer zwei Kinder: Mercedes Kilmer (33) und Jack Kilmer (29).

Nachdem seine einzige Ehe in die Brüche ging, verliebte sich der Schauspieler in das Supermodel Cindy Crawford (59). Anschliessend datete er Hollywoodstar Angelina Jolie (49), bevor diese am Set von «Mr. & Mrs. Smith» Brad Pitt (61) kennenlernte. Besonders mitgenommen scheinen ihn seine Gefühle für Daryl Hannah (64) zu haben – und auch in seiner Biografie schien er der gescheiterten Beziehung noch nachzutrauern. «Ich liebe Daryl noch heute. Nach unserer Trennung habe ich ein halbes Jahr jeden Tag geweint», schrieb der Schauspieler.

Seine Kinder gaben ihm Halt

Nach einer zerbrochenen Ehe und vielen gescheiterten Beziehungen wurde es aber auch in seinem Liebesleben ruhig. «Ich habe seit 20 Jahren keine Freundin mehr gehabt», gestand Kilmer in seiner Biografie, wie «People» ihn 2020 in einem Artikel zitierte. Der Schauspieler habe sich oft einsam gefühlt.

Immer an seiner Seite standen allerdings seine beiden Kinder, zu denen Kilmer ein gutes Verhältnis hatte. Mercedes und Jack waren beide als Associate Producers beim Dokumentarfilm über ihren Vater mit dem Titel «Val» beteiligt. Jack übernahm im Film das Erzählen für seinen Vater, dessen Stimme aufgrund von Strahlen- und Chemotherapiebehandlung angeschlagen war. Wie «People» schrieb, sei es für Kilmer «schockierend gewesen zu hören, wie sehr» sein Sohn wie «die junge Version» von ihm klang.