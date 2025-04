Hollywood-Star Val Kilmer ist am Dienstag an einer Lungenentzündung gestorben. Der Schauspieler war für eine Reihe an grossen Rollen bekannt – er spielte unter anderem in «Top Gun» an der Seite von Tom Cruise. Nun schied er im Alter von nur 65 Jahren aus dem Leben.

Der Schauspieler hinterlässt eine Tochter

Er erlangte durch seine Rollen als Batman und Jim Morrison in «The Doors» weltweite Berühmtheit. Nun ist Hollywood-Star Val Kilmer am Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Die Todesursache war laut der «New York Times» eine Lungenentzündung. Dies habe die Tochter des Schauspielers der Zeitung bestätigt.

2014 wurde beim Schauspieler Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Kilmer erholte sich später davon.

Berühmt durch «The Doors» und «Batman Forever»

Sein Spielfilmdebüt gab Kilmer in einer Slapstick-Parodie auf den Kalten Krieg, «Top Secret!» (1984), in dem er die Hauptrolle eines amerikanischen Sängers in Berlin spielte, der in ein ostdeutsches Komplott zur Wiedervereinigung des Landes verwickelt wurde. 1986 folgte seine Rolle in «Top Gun».

Eine seiner grössten Rollen hatte Kilmer in «The Doors (1991)» als er Morrison spielte. Am berühmtesten wurde er in «Batman Forever (1995)», wo er zwischen Michael Keaton und George Clooney die Titelrolle verkörperte.

Anfang der 2000er-Jahre zog sich der Schauspieler dann aus Hollywood zurück. In einem Interview von 2012 gab er an, mehr Zeit, mit seinen Kindern verbringen zu wollen. «Ich bereue nichts», so Kilmer. «Es ist ein Sprichwort, aber es ist irgendwie wahr: Wenn du einmal ein Star bist, bist du immer ein Star. Die Frage ist nur: Auf welchem Niveau?»