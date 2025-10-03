Ex-Astronomer-CEO Andy Byron, der nach einem Coldplay-Konzert weltweit für Schlagzeilen sorgte, hat sich offenbar mit seiner Ehefrau versöhnt. Die beiden wurden Hand in Hand bei einem Spaziergang gesichtet.

1/4 Diese Szene am Coldplay-Konzert sorgte weltweit für Aufsehen. Foto: Screenshot

Darum gehts Andy Byron und Ehefrau Megan nach Kiss-Cam-Skandal wieder zusammen gesehen

Bilder zeigen Paar bei romantischem Picknick und Strandspaziergang

Kristin Cabots Ehemann war mit anderer Frau im Konzert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Eigentlich wollte Andy Byron (50) im Juli privat ein Coldplay-Konzert in Boston geniessen. Am Tag danach kannte ihn die ganze Welt. Denn: Der verheiratete Unternehmer wurde auf der Kiss-Cam gezeigt. Nicht mit seiner Ehefrau, sondern mit Astronomer-HR-Chefin Kristin Cabot (53). Der Skandal war perfekt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Beide traten von ihren Positionen bei der Tech-Firma zurück. Byrons Ehefrau Megan (50) zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Es wurde berichtet, dass sie aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen sei und ihren Ehering nicht mehr tragen würden. Auch eine Scheidung stand im Raum.

Jetzt die Wendung: «Daily Mail» liegen exklusive Bilder vor, die Byron gemeinsam mit seiner Frau Megan bei einem romantischen Picknick in Kennebunk im US-Bundesstaat Maine zeigen. Am Tag darauf sollen sie Hand in Hand am Strand spazieren gewesen sein. Beide hätten ihre Eheringe angehabt. Ob sie wieder zueinandergefunden haben?

Andy Byron sei dabei kaum wiederzuerkennen gewesen, trug einen langen Bart und Baseballkappe. Am nächsten Morgen wurden die Byrons bei einem Spaziergang gesichtet. Eine Quelle aus Kristin Cabots Umfeld betonte kürzlich gegenüber «People», es habe «keine Affäre» zwischen Byron und seiner Ex-Personalchefin gegeben. Die Umarmung am Coldplay-Konzert sei das einzige «Unangemessene» gewesen.

Mann von Personalchefin im Publikum

Kürzlich kam es zu einer weiteren Wendung im Kiss-Cam-Eklat. Wie die britische «Times berichtete», befand sich der Noch-Ehemann von Kriston Cabot ebenfalls im Publikum – und zwar mit einer anderen Frau.

Laut Insidern, die sich gegenüber der Zeitung äusserten, waren Kristin und Andrew Cabot zu diesem Zeitpunkt bereits seit Wochen getrennt.