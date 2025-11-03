Doppelter Erfolg für Hazel Brugger: Nach dem Deutschen Comedypreis für ihre ESC-Moderation gewinnt sie nun auch den Bambi. Die Jury lobt ihre Art, mit Humor Brücken zu bauen und wichtige Themen anzusprechen.

1/5 Hazel Brugger hat allen Grund zu strahlen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Hazel Brugger gewinnt Bambi für Comedy und Deutschen Comedypreis für ESC-Moderation

Jury lobt Bruggers intelligenten Humor und Fähigkeit, gesellschaftliche Missstände anzusprechen

Brugger gewann 280'000 Instagram-Follower zwischen Mai und November, erreicht 1,2 Millionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Hazel Brugger (31) darf sich gleich doppelt freuen. Letzte Woche wurde sie für ihre ESC-Moderation mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, wenige Tage später folgt bereits die nächste Ankündigung: Die Comedienne erhält den Bambi – Deutschlands wichtigster Medienpreis – in der Kategorie Comedy.

«Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen. Ihr intelligenter, trockener Humor öffnet Räume für Gespräche über Themen, die sonst allzu oft im Ungesprochenen bleiben», begründet Bambi-Jury-Mitglied Mateja Mögel die Wahl Bruggers.

Die feierliche Preisvergabe findet am 13. November statt und wird um 20.15 Uhr live aus den Bavaria Studios gestreamt. Vor Ort könnte Brugger dann gar auf Heidi Klum (52) treffen, denn auch sie darf eine der Preise mit nach Hause nehmen. Für ihre Castingshow «Germany's Next Topmodel» wird sie in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet.

Ihr Jahr kann sich sehen lassen

Für Hazel Brugger ist 2025 eindeutig ihr Jahr. Im Januar wurde sie gemeinsam mit Michelle Hunziker (48) und Sandra Studer (56) als ESC-Moderatorin vorgestellt. Und dafür erhielt Brugger international Lobeshymnen. Beflügelt vom positiven ESC-Feedback spielte sie daraufhin ihre ersten englischsprachigen Shows, machte unter anderem in Berlin und Stockholm Halt. Bei letzterem Auftritt lauschte ihr niemand Geringeres als Björn Ulvaeus (80) von Abba.

Ihre Beliebtheit zeigt sich auch in den Sozialen Medien. So hat sie zwischen dem 3. Mai und dem 3. November gemäss den Daten von nindo.de knapp 280'000 Follower auf Instagram dazugewonnen. 1,2 Millionen Personen folgen ihr somit auf der Social-Media-Plattform, was sich dank Kooperationen auch finanziell auszahlen wird. Ihrem erfolgreichen Jahr wird mit den beiden Auszeichnungen nun noch die Krone aufgesetzt.