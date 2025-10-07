Comedienne Hazel Brugger bekam beim Kochen Unterstützung von ihrer Tochter. Auch wenn man das Gesicht der Kleinen nicht sieht, hört man ihre Stimme deutlich. Sie liest ihrer Mutter sogar das Rezept vor – und das mit nur viereinhalb Jahren.

Darum gehts Hazel Brugger kocht mit ihrer Tochter ein Gericht für die Familie

Bruggers Tochter liest das Rezept vor und zeigt Interesse an Geschichte

Hazel Brugger (31) macht sich daran, ihrer Familie ein leckeres Abendessen mithilfe der Kochbox HelloFresh zuzubereiten. Dabei bekommt die Comedienne auch tatkräftige Unterstützung von ihrer Tochter.

Normalerweise hält Hazel Brugger ihre Töchter vom Rampenlicht fern, erzählt höchstens hier und da mal eine Anekdote aus dem Alltag. Dass man aber ihre Tochter wirklich mal hört und zum Teil auch sieht – wenn auch nicht ihr Gesicht –, ist eine wahre Seltenheit.

Sie will es zwar kochen, aber nicht essen

Gemeinsam mit Mami Hazel kümmert sich die Kleine, deren Name unbekannt ist, um das Abendessen für die Familie. «Es gibt Veggie-Moussaka», sagt Hazel Brugger zu ihrer Tochter, woraufhin diese fragt: «Und was essen die Kinder?» «Auch Veggie-Moussaka», erklärt die ESC-Moderatorin. Das stösst allerdings auf wenig Begeisterung beim Kind. Also wird sie schnell abgelenkt, indem sie ihrer Mutter in der Küche weiter helfen darf.

Lesen, kochen, über Geschichte lernen – und das mit nur vier Jahren

Die Koch-Box wird ausgepackt und wieder achtet Hazel Brugger darauf, dass man das Gesicht ihrer Tochter nicht sieht, sondern lediglich erkennen kann, dass diese die blonden Haare ihrer Eltern geerbt hat und bunte Strähnen darin eingeflochten hat. Auf ihren Händen sind temporäre Kinder-Tattoos zu sehen.

Dann kommt das eigentliche Highlight des Videos: Hazel Bruggers Tochter liest ihrer Mutter das Rezept aus der Koch-Box vor. Was zuerst nicht weiter spannend klingt, wird aber richtig interessant, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass die Kleine erst vierjährig ist. Nein, Moment: Viereinhalb, wie sie ihre Mutter erinnert. «Sie ist zwar erst vier, aber sie kann kochen wie viereinhalb», sagt Hazel Brugger nämlich, woraufhin das Mädchen sagt: «Viereinhalb!» «Okay, sie ist viereinhalb, aber kocht schon wie vierdreiviertel», verbessert sich Brugger.

Was zudem im Video auffällt: Hazel Brugger scheint mit ihrer Tochter sowohl Hochdeutsch als auch Schweizerdeutsch zu sprechen. Denn während die Schweizerin im Video grösstenteils Hochdeutsch redet, was wohl ihrem deutschen Wohnort, Ehemann und Publikum zu verdanken ist, fragt sie ihre Tochter beim Gratinieren kurz auf Schweizerdeutsch: «Weisch, was gratiniere isch? Wenns obe so bruun wird.»

Nicht nur scheint Hazel Bruggers Tochter schon ungewöhnlich früh lesen zu können, sie wirkt auch interessiert an Geschichte. Offenbar besuchten die Bruggers eine Ausstellung über die ägyptische Pharaonin Nofretete in Berlin, wo auch der Hauptsitz von Bruggers Werbepartner, HelloFresh, ist. Als die 31-Jährige ihre Tochter nämlich fragt, wer in Berlin wohne – mit dem Ziel, dass ihre Tochter das Unternehmen nennt –, antwortet die Vierjährige: «Nofretete!»