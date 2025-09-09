Hier verrät Hazel Brugger ihr Lieblings-Emoji

Was hat die Schweizer Comedienne Hazel Brugger mit Cate Blanchett, Charli XCX und Gwen Stefani gemeinsam? Sie alle waren schon Gast bei Kahreem Rahma, dem Host des Insta-Kanals «Subway Takes». Hier offenbaren Stars ihre besonders steilen Thesen.

1/5 Die Schweizer Comedienne Hazel Brugger war zu Gast im Promi-Format «Subway Takes». Foto: Instagram/subwaytakes

Darum gehts Hazel Brugger spricht über Emojis in Berliner U-Bahn-Interview

Comedienne nutzt Emojis, um ältere Menschen zu necken

Brugger bezeichnet Salsa-tanzende Frau als ihr Lieblings-Emoji

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Chart-Stürmern Charli XCX (33) findet, «Musik ist nicht wichtig». Hollywoodstar Cate Blanchett (56) setzt sich für das Verschwinden von Laubbläsern ein. Und Comedienne und ESC-Moderatorin Hazel Brugger (31)? «Emojis sind die beste Erfindung des 21. Jahrhunderts». Einige Anekdoten aus ihrem Chatverlauf dazu liefert sie im Instagram- und Youtube-Format «Subway Takes» direkt selbst, bei dem sie von Host Kahreem Rahma (39) in der Berliner U-Bahn interviewt wird. Und warum?

«Emojis sind die am wenigsten kontroverse Art und Weise der Konversation», erklärt Brugger. «Vor zwei Wochen hat mir meine Tante geschrieben, sie habe mich im TV gesehen – ich hätte eine so tolle Hygiene, meinte sie.» Darauf geantwortet habe die Comedienne mit einem Seifen- und einem Auberginen-Emoji – was weitläufig als Symbol fürs männliche Geschlechtsorgan gedeutet wird. «Das macht Emojis so toll», so Brugger weiter: «Du kannst ältere Menschen veräppeln – und sie merken es nicht einmal.»

«Ein Getränk entfernt von Durchfall»

Nach einem kurzen Austausch über den weiteren Gebrauch des Auberginen-Emojis lüftet Hazel Brugger das grosse Geheimnis: «Mein Lieblingsemoji ist das von dieser Frau, die Salsa tanzt.» Sie wirke, als «sei sie ein Getränk entfernt von Durchfall.»