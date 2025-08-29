DE
«Ich hab das gesamte Voting nackt moderiert»
Hazel Brugger über ESC-Fauxpas:«Ich hab das gesamte Voting nackt moderiert»

«Sie war grossartig!»
Abba-Björn lobt Hazel Bruggers Schweden-Show

Bei der ersten abendfüllenden Show von Hazel Brugger auf Englisch sass auch eine Musiklegende im Publikum. Björn Ulvaeus von Abba besuchte die Premiere des Schweizer Comedystars. Gegenüber Blick lobt er das Talent von Brugger.
Björn Ulvaeus von Abba besuchte am Mittwochabend die Vorstellung von Hazel Brugger in Stockholm.
Darum gehts

  • Hazel Brugger tritt in Stockholm erstmals auf Englisch auf
  • Abba-Legende Björn Ulvaeus besucht die Show mit seiner Frau
  • Sandra Studer begleitet Brugger als persönliche Managerin und Unterstützerin
Der Schweizer Comedystar Hazel Brugger (31) stand am Mittwochabend zum ersten Mal mit einem abendfüllenden Programm auf Englisch auf der Bühne. Bei der Premiere am Eröffnungsabend des Stockholm Fringe Festival gesellte sich auch Abba-Legende Björn Ulvaeus (80) mit seiner Ehefrau Christina Sas (52) unter die Zuschauer. 

«Ich hatte Hazels Show noch nie gesehen», schreibt Björn Ulvaeus auf Anfrage von Blick. Und lobt das Programm der Schweizerin: «Sie war grossartig! Furchtlos, klug und witzig.»

Die Begeisterung habe man auch im Saal gesehen, sagt eine bei der Vorstellung im Scalateatern anwesende Person zu Blick. «Björn und seine Frau schienen die Vorstellung richtig zu geniessen. Sie haben viel gelacht und applaudiert.» 

Hazel Brugger kann es kaum glauben

Vom prominenten Besuch an der Show in Schweden ist auch Hazel Brugger angetan. Sie stellte ein gemeinsames Foto mit dem ESC-Gewinner von 1974 («Waterloo») ins Netz und schrieb: «Gestern besuchte ein B von Abba meine Show in Stockholm. Ich habe nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde.» Auch auf der offiziellen Instagram-Seite des Abba-Stars wurde der Schnappschuss geteilt. «Björn schaute Hazel Bruggers unglaubliche Comedyshow in Stockholm gestern Abend», steht dazu geschrieben. Die Veranstaltungsstätte fasst etwas mehr als 500 Personen und war ausverkauft.

Begleitet wird Hazel Brugger in Schweden von ihrer ESC-Moderationskollegin Sandra Studer (56). Gemeinsam trafen sie auf mehrere Produktionskollegen des diesjährigen Eurovision Song Contests von Basel, unter anderem ihre schwedische «Made in Switzerland»-Kollegin, die dreifache ESC-Moderatorin Petra Mede (55). «Bald gehen wir zusammen auf eine Reise, da bin ich dann Hazels ‹personal manager, assistant, supporter and mum›», kündigte Studer im Interview mit Blick bereits Ende Juni an

Mit Sandra Studer hat Hazel Brugger eine tolle Stütze vor Ort. Vor ihrem Auftritt wünschte sie ihr auch über soziale Medien viel Erfolg. «Zum ersten Mal auf Englisch!», schrieb Studer euphorisch.«Du wirst das toll meistern.» Am Freitag folgt dann der nächste Auftritt von Brugger in Schweden. Dann aber in Lund.

