Sandra Studer und Hazel Brugger traten beim «Donnschtig-Jass» in Klosters auf. Studer enthüllte dabei ein bisher unbekanntes ESC-Malheur: Sie verletzte sich beim Sturz von einer Treppe an der Schulter.

1/8 Sandra Studer hätte beim «Donnschtig-Jass» mittels dem «Hau de Lukas» eigentlich den Trumpf ansagen sollen. Foto: Screenshot / SRF

Darum gehts Sandra Studer und Hazel Brugger traten beim «Donnschtig-Jass» auf SRF auf

Studer enthüllte eine bisher unbekannte ESC-Verletzung an ihrer Schulter

Studer und Brugger trennen 25 Jahre und 15 Zentimeter Grössenunterschied Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das ESC-Traumduo Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (31) nahm am Donnerstagabend live beim «Donnschtig-Jass» aus Klosters GR auf SRF teil. Und als Studer beim «Hau den Lukas» den Trumpf der nächsten Jass-Runde ermitteln soll, entlockt Moderator Rainer Maria Salzgeber (55) seiner Berufskollegin ein bisher unbekanntes ESC-Malheur. Sie könne die Aufgabe nicht wahrnehmen, sagt sie dem Moderator. Es klinge «nach einer ganz billigen Ausrede, aber ich kann wirklich nicht. Ich habe mir die Schulter kaputt gemacht – am ESC», meint sie.

«Im zweiten Halbfinale bin ich Backstage – zum Glück, so war die Kamera nicht dabei – mit meinen Absatzschuhen ausgerutscht und bin die Treppe heruntergefallen. Das ist kein Witz», erklärt sie dem erstaunten Salzgeber. «Hazel und ich haben so viel gemeinsam, aber leider eines nicht, und zwar die Grösse. Wir mussten miteinander ausjassen, entweder moderiert sie in den Knien oder ich ziehe hohe Absätze an. Weil sonst wären wir nie zusammen im Bild gewesen», so Studer, die von Hazel Brugger nicht nur 25 Jahre, sondern auch 15 Zentimeter trennen.

Studer zog sich eine Schleimbeutelentzündung zu

Gegenüber Blick verriet Sandra Studer, dass sie sich eine Schleimbeutelentzündung zugezogen hat und deswegen auch in die Physiotherapie geht. Passiert sei das ganze, nachdem Studer im ESC-Halbfinale den dänischen Kommentator Ole Tøpholm (47) in seiner Kommentatorenbox besucht hatte und danach zur nächsten Moderation sprinten sollte.

«Ich musste ziemlich schnell an eine Position rennen und es war eine improvisierte Treppe, da habe ich einfach zu wenig aufgepasst», sagt Studer. Und fügt mit einem Lachen an: «Eigentlich hatte ich Glück, ich hätte mir ja auch ein Bein brechen können!» Beim gemeinsamen Interviewtermin meinte Hazel Brugger dazu aufmunternd: «Immerhin wurde es nicht gefilmt.» Bei ihr sei die Lage anders: «Ich mache vor der Kamera mega gefährliches Zeug. Und mir passiert nichts.»

In der SRF-Sendung sassen weder Brugger, noch Studer an den Jass-Tisch. Gegenüber Blick erklärte Brugger bereits Ende Juni, dass keine von beiden Jassen kann. «Ich weiss nicht, was wir da genau machen. Aber sicherlich nicht jassen, das kann ich genauso wenig wie Sandra.» Jassen mussten sie schlussendlich nicht, sondern taten das, was sie können, wie sie bereits vor einem Millionen-Publikum bewiesen haben: ihren ESC-Song «Made in Switzerland» zum Besten geben, überdimensionierte Fonduegabel inklusive.