Komikerin Hazel Brugger stand am ESC stellenweise unten ohne auf der Bühne – kein Witz. In einer neuen ZDF-Late-Night-Show erklärt die Schweizerin, wie es zu dieser peinlichen Panne kam.

1/6 Hazel Brugger wird für ihre authentische Art gefeiert. Foto: Screenshot / ZDF / «Till Tonight»

Darum gehts Hazel Brugger hat den Eurovision Song Contest in Basel moderiert

Vor laufender Kamera kam es zu einer Panne

Die Schweizer Komikerin hat unten ohne moderiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Die Moderation von Hazel Brugger (31) am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel wurde viel gelobt. Obwohl sie vom Moderationstrio mit Sandra Studer (56) und Michelle Hunziker (48) am wenigsten Live-TV-Erfahrung hatte, hat die Schweizerin mit Witz und Charme vor Millionenpublikum gepunktet.

Was niemand bemerkte: Bei Hazel Brugger kam es vor laufender Kamera zu einer peinlichen Panne. Das offenbarte die Moderatorin in der neuen ZDF-Late-Night-Show «Till Tonight».

«Ich habe das Voting des ESC nackt moderiert»

Als Star-Gast Hazel Brugger auf der Couch vis-à-vis von Moderator Till Reiners (40) Platz nimmt, kommen die Entertainer auf den ESC zu sprechen. «Beim zweiten Halbfinale gab es eine Szene, ... da hatte ich so ein Designerkleid an. Das war aus Müll hergestellt», beginnt sie zu erzählen. Für die Kostüme der Moderatorinnen war der Schweizer Designer Kevin Germanier (33) verantwortlich, der für seine Upcycling-Mode bekannt ist.

Weiter sagt Brugger: «Ich war dieses Fondue essen und dann musste ich mega schnell runterrennen. Ich hatte 40 Sekunden Zeit für eine Strecke, die eigentlich eine Minute und 40 Sekunden dauert.» Sie musste rennen, weil sie sich nach ihrem Fondue-Date-Interview mit Finnlands-Act Erika Vikman (32) verspätet hatte. In der Live-Sendung stiess sie erst einige Sekunden später zu Co-Moderatorin Sandra Studer (56).

Nach ihrem hektischen Sprint zur Bühne habe sich plötzlich etwas komisch angefühlt. «Ich dachte, ich hätte mir in die Hosen gemacht», erinnert sie sich und sagt: «Das kann aber eigentlich nicht sein. Das geht ja gar nicht», witzelt Brugger.

«Nein, mir ist die Strumpfhose bis zu den Knöcheln runtergerutscht. Ich habe einfach das gesamte Voting vom zweiten Halbfinale des ESC nackt moderiert. Also untenrum hatte ich gar nichts an», gesteht sie.

Glück im Unglück

Da Hazel Brugger beim Moderieren hinter einem Podium stand, blieben die nackten Tatsachen unbemerkt. Auch Hazel Brugger hatte zunächst nicht realisiert, dass ihr die Strumpfhose runtergerutscht war. «Wie ich ausgesehen hätte, wenn ich gewusst hätte, dass ich nackt vor so vielen Millionen Menschen auftrete? Undenkbar – das wäre eine Katastrophe gewesen.»