Im ersten ESC-Halbfinale haben die Moderatorinnen Sandra Studer und Hazel Brugger eine musikalische Einlage präsentiert: «Made in Switzerland». Der Song hat derart begeistert, dass er nun auf Streaming-Plattformen veröffentlicht wird.

«Made in Switzerland»

1/5 Der Song «Made in Switzerland» ging nach der Premiere beim ersten ESC-Halbfinale durch die Decke. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts «Made in Switzerland» wird auf Streaming-Plattformen veröffentlicht

Sandra Studer, Hazel Brugger und Petra Mede haben den Song performt

Im Lied geht es um Schweizer Erfindungen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Sie sind die wahren Siegerinnen des Eurovision Song Contest 2025: Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (31). Die beiden haben beim grossen Musikspektakel in Basel nicht nur als Moderations-Duo überzeugt, sondern im ersten ESC-Halbfinal auch den Hit des Jahres gelandet.

Die beiden Frauen haben zusammen mit der schwedischen Komikerin Petra Mede (55) das Lied «Made in Switzerland» performt. Im Song werden glorreiche Schweizer Innovationen besungen, darunter LSD, das Schweizer Taschenmesser oder die E-Gitarre. Wie viel Schweiz tatsächlich im Lied steckt, liest du im Faktencheck.

Der virale Hit löste bis über die Schweizer Landesgrenzen hinaus Begeisterung aus. Fans aus aller Welt haben den Ohrwurm gehört und sich in die catchy Zeilen verliebt. Zum grossen Bedauern der Musikbegeisterten war der Song aber so schnell wieder weg, wie er gekommen ist: Nach dem ESC war der Song bloss auf Youtube abrufbar – bis jetzt.

«Euer Lieblingssong des Jahres wird veröffentlicht!»

Wie Yves Schifferle, Hauptverantwortlicher für die Show am ESC, verkündet, wird «Made in Switzerland» neu auf Streamingplattformen abrufbar sein. «Wir haben euch gehört. Wir lassen es geschehen. Euer Lieblingssong des Jahres wird diesen Freitag veröffentlicht!», heisst es in einer Instagram-Story.

«Made in Switzerland» ist ab Freitag, 6. Juni 2025, auf Spotify, Apple Music, im iTunes Store und auf Amazon Music abrufbar.