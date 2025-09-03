Viel wurde über einen Auftritt von Céline Dion am ESC in Basel spekuliert. Ist sie da oder nicht? Jetzt verrät sie französischen Medien, dass sie wirklich in der Schweiz auftreten wollte, wegen gesundheitlicher Problemen aber in letzter Minute absagen musste.

Céline Dion war am Schweizer ESC – konnte aber nicht singen

1/6 Nicht nur die Schweizer Fans, sondern auch die ESC-Moderatorinnen Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer (v.l.) hofften auf einen Auftritt von Céline Dion in Basel. Foto: IMAGO/NTB

Darum gehts Céline Dion sagte Eurovision-Auftritt in Basel wegen gesundheitlicher Probleme ab

Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom, trat aber 2024 bei Olympia auf

Auf diesen Auftritt am ESC in der Schweiz hatten viele gehofft. Zweifellos hätte Céline Dion (57) dem Eurovision Song Contest in Basel die Krone aufgesetzt. Im Vorfeld und auch während des Events wurde viel spekuliert. Zeitweise machten sogar Gerüchte die Runde, die Kanadierin sei vor Ort. Aufgetreten ist sie schlussendlich nicht. Und das hat einen guten Grund, wie Céline Dion nun selber «Le Parisien» verrät.

Laut dem Bericht der französischen Zeitung hätte Dion am 17. Mai ihr Lied «Ne partez pas sans moi» auf der Basler ESC-Bühne singen sollen, mit dem sie 1988 den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewonnen hatte. Doch kurz vor dem Auftritt habe die Sängerin einen Anfall erlitten, der sie am Singen hinderte. «Sie hat dann sofort die Schweiz verlassen und ist mit einem Privatjet zurück nach Las Vegas geflogen», schreibt die Zeitung. Nach dem gescheiterten Auftritt in Basel zeigte sich Dion nur einmal in der Öffentlichkeit – als Zuschauerin bei einem Coldplay-Konzert in Las Vegas, begleitet von ihren drei Söhnen.

Neuer Dok-Film beleuchtet ihr Erfolge und ihr Leid

Céline Dion leidet seit einiger Zeit am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Erkrankung, die Muskelsteifheit und Krämpfe verursacht. Trotz ihrer Erkrankung war Dion im Juli 2024 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris aufgetreten und hatte vom ersten Stock des Eiffelturms aus «L'hymne à l'amour» gesungen.

In einem neuen Dokumentarfilm, der an diesem Mittwoch (3. September, 21.10 Uhr) auf dem französischen Sender M6 ausgestrahlt wird, spricht Dion über ihre Karriere und teilt eine bewegende Erinnerung an ihren verstorbenen Ehemann, den Sänger René Angélil (†73). Sie erzählt von seiner Reaktion, als er zum ersten Mal das von Jean-Jacques Goldman geschriebene Lied «Pour que tu m'aimes encore» hörte: «Ich habe René angeschaut, der in Tränen ausbrach und zusammenbrechen wollte [...] Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wir weinten, weil er die Arbeit so tief gemacht hat. Es war wie ein neuer Anfang.»

Der Dokumentarfilm «Céline Dion raconte ‹D'eux›» gibt einen intimen Einblick in das Leben und die Karriere der Sängerin. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen bleibt Dion eine der beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit. Ihre Fans hoffen weiterhin auf baldige Besserung und neue Auftritte der Ausnahmesängerin.