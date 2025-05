Céline Dions möglicher Auftritt beim ESC 2025 in Basel sorgt für Aufregung. Während die SRG sich bedeckt hält, deuten Gerüchte auf Proben für eine spektakuläre Performance hin. Die endgültige Entscheidung hängt von Dions Gesundheitszustand ab.

Vor dem ESC in Basel beschäftigt nicht nur die Frage, welcher Act in diesem Jahr den grössten Musikwettbewerb der Welt gewinnt. Auch diskutiert wird, ob Céline Dion (57) am Mega-Event auf der Bühne stehen wird. Nicht zuletzt, weil die Kanadierin vergangene Woche mit Bildern von ihrem ESC-Sieg auf den Event aufmerksam machte. Blick liefert eine Übersicht über die aktuelle Lage.

1 Céline wird ein Teil der ESC-Show sein

Ein Schweizer ESC ohne die Gewinnerin von 1988, Céline Dion, ist undenkbar. Deshalb erstaunt es auch nicht, dass die Kanadierin, die für unser Land den ESC-Sieg geholt hat und neben ABBA die berühmteste ESC-Gewinnerin aller Zeiten ist, auch 37 Jahre nach ihrem Triumph mehrfach in den Schweizer Shows vorkommen wird.

Das erste Semifinale vom 13. Mai 2025 steht unter dem Motto der Schweizer ESC-Geschichte. Dort gibt es eine Sequenz, in dem an den ESC-Sieg von Dion mit «Ne partez pas sans moi» erinnert wird, schreibt «Lematin.ch». Auch beim Finale vom 17. Mai 2025 seien zwei Minuten für die Musiklegende reserviert. Was dort genau stattfinden wird, ist offen. Allerdings scheinen zwei Minuten zu kurz für einen Auftritt, alleine der Siegersong dauert im Original 3 Minuten und 8 Sekunden.

2 Das sagt die SRG

Die SRG hält sich zu einem Auftritt von Dion bedeckt. «Céline wird natürlich immer mit der Schweizer ESC-Geschichte verbunden sein und gehört dazu», sagt Edi Estermann, Head of Communication ESC 2025. «Wir hätten sie sehr gerne in der Show und sind mit ihr in Kontakt. Aber die Gesundheit geht vor.» Der Instagram-Post sei keine Auftritts-Bestätigung gewesen. «Für uns ist es immer noch offen», so Estermann.

3 Das wird gemunkelt

Laut Blick zugespielten Informationen sollen in der Basler St. Jakobshalle bereits Proben für einen grossen Auftritt mit Orchester von Céline Dion stattgefunden haben. Allerdings sei Dion selbst nicht vor Ort gewesen, sie wurde von einer Stellvertreterin gemimt. Als grosse Überraschung soll die Musik-Ikone mit einem Lift auf die Bühne gefahren werden. «Diese Gerüchte kommentieren wir nicht», sagt Edi Estermann auf Anfrage von Blick.

Trotzdem: Fix ist der Auftritt nicht. Das Management soll grundsätzlich zugestimmt haben, allerdings liess es die Option des Rückzugs aufgrund der Gesundheit offen. Das heisst: Noch in den letzten Stunden vor dem Auftritt könnte das Spektakel um Céline Dion abgeblasen werden, sofern es ihr gesundheitlich nicht gut geht.

Céline Dion machte 2022 öffentlich, am Stiff-Person-Syndrome zu leiden. Diese Krankheit verursacht Muskelkrämpfe, weshalb sich Dion von der Bühne zurückziehen musste. Im Sommer 2024 legte sie nach vier Jahren Bühnen-Abstinenz einen emotionalen Comeback-Auftritt an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris hin. Dort sang sie als Überraschung zum Finale den Edith-Piaf-Klassiker «Hymne à l'amour» vom Eiffelturm herab.