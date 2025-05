So vieles hat für eine Teilnahme von Céline Dion beim ESC gesprochen – doch wir haben uns täuschen lassen. Sie kam nicht. Fans zeigen sich traurig in den sozialen Medien.

Basel wartete vergeblich – obwohl sie in der Stadt war

Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung

Keine Céline Dion (57) beim Eurovision Song Contests in Basel! Nicht einmal eine Grussbotschaft. Trotz zahlreicher Hinweise tritt die kanadische Musiklegende, die 1988 für die Schweiz den Wettbewerb gewann, beim Finale des ESC nicht in Erscheinung – obwohl sie nach Basel gereist sein soll.

ESC-Kommentator Jean-Marc Richard hat am Samstagabend im Westschweizer Fernsehen RTS bestätigt: «Ja, Céline Dion ist in Basel.» Und führte aus: «Aber das bedeutet nicht, dass sie auf der Bühne stehen wird.»

Ein Dion-Auftritt wäre ihre erste öffentliche Bühnenperformance seit fast einem Jahr gewesen. Letztes Jahr war sie als Überraschungsgast bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spielen in Paris. Die Handhabe der Kommunikation war nahezu identisch: Gerüchte um einen möglichen Auftritt der Kanadierin machten schnell die Runde. Bestätigt wurde ihre Anwesenheit vorab nie – am Ende des Anlasses sang sie vom Eiffelturm den Edith-Piaf-Klassiker «Hymne A L'Amour».

In Basel warten die Fans vergebens auf diesen Überraschungsmoment. Auch auf den Monitoren erscheint Dion nicht. In den Halbfinals wurde jeweils eine Grussbotschaft der Kanadierin eingeblendet, im Finale aber nicht.

Kein Wort über Céline Dion – wieso?

Die Enttäuschung der Zuschauer war gross. Auf Social Media lassen sie ihren Frust raus. «Sieht so aus, als würde Céline Dion nicht kommen», schreibt eine Userin auf «X». Ein anderer kommentiert: «Kein Wort über Céline Dion. Wie kann das sein?!»

Das SRG hat in der Vorbereitung auf den ESC immer wieder betont, dass man im Kontakt mit Céline Dion sei und sehr hoffe, dass ein Auftritt im Finale möglich ist. Am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr ist klar: Sie kommt nicht. Dann wäre eigentlich ihre Videobotschaft eingeblendet worden, die im Final wohl mit der Performance hätte ersetzt werden sollen.

Der Grund für Dions Abwesenheit liegt in ihrer Gesundheit. Die Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Erkrankung. Seither hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihre Teilnahme an Veranstaltungen hängt stark von ihrer Tagesform ab.

Das Stiff-Person-Syndrom ist eine Erkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark betrifft und schwere Muskelsteifheit und Krämpfe verursacht. Die ersten Anzeichen sind intermittierende Krämpfe, die dann immer regelmässiger werden. Weitere Symptome sind eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Licht und Berührungen sowie beeinträchtigte Atmung in einigen Fällen.