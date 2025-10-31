Hazel Brugger erhält den Sonderpreis des Deutschen Comedypreises für ihre ESC-Moderation. Die Schweizer Komikerin begeisterte mit ihrer authentischen und schlagfertigen Art ein Millionenpublikum und verlieh dem Wettbewerb frischen Zeitgeist.

1/6 Hazel Brugger darf sich freuen: Sie erhält für ihre ESC-Moderation den Deutschen Comedypreis. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Hazel Brugger erhält Deutschen Comedypreis für ESC-Moderation 2025

Brugger begeisterte mit authentischer und schlagfertiger Moderation das Millionenpublikum

Dritter Deutscher Comedypreis für die 31-jährige zweifache Mutter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Gut ein halbes Jahr ist es her, seit das Frauen-Trio Sandra Studer (56), Michelle Hunziker (48) und Hazel Brugger (31) mit viel Witz durch die ESC-Liveshows geführt haben. Während Hunziker nur beim grossen Finale im Einsatz stand, gaben Studer und Brugger ihre Sprüche und Gesangseinlagen bereits in den beiden Halbfinals zum Besten. In der Schweiz sorgten sie damit für grosse Begeisterung, unvergessen der heimliche ESC-Gewinner: ihr Song «Made in Switzerland».

Die Moderation hat aber nicht nur den Schweizerinnen und Schweizer gefallen, sondern auch beim nördlichen Nachbarn für gute Unterhaltung gesorgt. Dies wird im Falle von Hazel Brugger nun gar mit dem Deutschen Comedypreis belohnt. Das gab das Cologne Comedy Festival bekannt. Die Preise wurden nicht wie vor einigen Jahren noch bei einer aufwendigen TV-Gala vergeben, sondern im Rahmen einer Comedy-Show auf dem Cologne Comedy Festival.

Eine wahrlich ausgezeichnete Komikerin

Brugger erhält einen «Sonderpreis». Begründet wird ihre Auszeichnung folgendermassen: «Hazel Brugger hat mit ihrer authentischen, schlagfertigen und herrlich unkonventionellen Moderation des Eurovision Song Contests 2025 ein Millionenpublikum begeistert und dem ESC frischen Zeitgeist verliehen. Statt Glamour zu inszenieren, blieb sie sich als Comedienne treu – charmant, spontan und selbstironisch.»

Für die 31-jährige zweifache Mutter ist dies bereits der dritte Deutsche Comedypreis. Ihren ersten erhielt sie 2017 in der Kategorie «Beste Newcomerin», drei Jahre später hielt sie den Preis als «Beste Komikerin» in der Hand.