Wie komme ich an Tickets für den ESC?

Die Registrierungsphase für die Final- und Halbfinal-Tickets wurde am 10. Januar abgeschlossen, der Vorverkauf startet am 29. Januar nach der Halbfinal-Auslosung bei Ticketcorner. Es gilt die Regel «First come, first served». Tickets kosten zwischen 40 und 350 Franken. Insgesamt sind 500'000 Registrierungen eingegangen, aktuell läuft der Cleaning-up-Prozess, bei dem unberechtigte Teilnehmer (Bots, Reseller etc.) rausgefiltert werden. Nach dem 29. Januar soll es noch weitere Ticketverkaufswellen geben, allerdings haben nur jene Personen Zugang, die sich vorgängig für den Vorverkauf angemeldet haben. Eine nachträgliche Registrierung ist nicht möglich. Zusätzlich zu den Shows in der St. Jakobshalle werden diverse Orte der Stadt Basel für den ESC bespielt. Das Public Viewing «Arena Plus» im benachbarten St. Jakob-Park ist für 36'000 Fans ausgelegt. Bei der 90-minütigen Pre-Show vom 17. Mai treten u.a. Baby Lasagna (29) und die beiden Basler Acts Anna Rossinelli (37) und DJ Antoine (49) auf. Auch die Punktevergabe der Schweiz wird von dort aus moderiert. Der Ticketverkauf für das Public Viewing beginnt am 30. Januar ab 10 Uhr bei Ticketcorner. In der Messe Basel ist das Eurovision Village mit Ständen und Rahmenprogramm angesiedelt, dort befindet sich auch der Euroclub für Feierwütige. In der Steinenvorstadt wird die Eurovision Street eingerichtet, auf dem Barfüsserplatz der Eurovision Square. Ein Eurovision Boulevard führt die Bahnhöfe Basel SBB und Badischer Bahnhof zusammen.