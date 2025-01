1/6 Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger werden den ESC moderieren.

Auf einen Blick Nemo bringt Eurovision Song Contest 2024 in die Schweiz

Michelle Hunziker ist Favoritin als Moderatorin des Events in Basel

20.01.2025, 09:42 Uhr Willkommen zur ersten ESC-Sause! Das Wichtigste im Überblick Der Eurovision Song Contest findet zwischen dem 13. und 17. Mai in Basel statt

Heute, den 20. Januar, gibt die SRG die Hosts bekannt

Blick tickert ab 15 Uhr live

Michelle Hunziker gilt als Favoritin – und ist bereits auf dem Weg in die Schweiz

Auch Sven Epiney dürfte einen Job ergattern 20.01.2025, 15:48 Uhr 20.01.2025, 15:48 Uhr Michelle Hunziker hat wohl Hunger Die Pressekonferenz ist vorbei und wir sind ein bisschen schlauer, was den ESC angeht. Jetzt gönnen wir uns erst einmal einen Kaffee, freuen uns schon jetzt auf den ESC. Michelle Hunziker fragt zum Abschluss, ob es im Foyer denn Essen gebe? Joel Grolimund sagt, dass das wohl sein könnte. «Dann müssen wir da jetzt sofort als erstes hin!», lacht Michelle Hunziker und springt begeistert auf. 20.01.2025, 15:43 Uhr 20.01.2025, 15:43 Uhr «Viva Italia» Michelle Hunziker sendet herzliche Grüsse an ihre Wahlheimat Italien – und Joel Grolimund sagt nur: «Danke, das wird sicher so, wenn du das sagt.» Was sie jedoch gesagt hat, wissen wohl nur die Leute, die Italienisch sprechen. Die Moderatorin wird allerdings nur das Finale moderieren. 20.01.2025, 15:43 Uhr 20.01.2025, 15:43 Uhr Die Moderatorinnen sind erleichtert, dass es jetzt raus ist Michelle Hunziker erzählt in einer Anekdote aus dem Backstage, dass Hazel Brugger noch etwas verhalten war, als es darum ging, Emotionen zu zeigen und mit ihren Co-Hosts auf Kuschelkurs zu gehen. Hazel Brugger bringt das Publikum bereits jetzt schon zum Lachen, da sie verwirrt ist, welche Sprache sie sprechen soll. Deutsch? Englisch? «Ich glaube, alle sind einfach froh, dass wir nicht Schweizerdeutsch sprechen.» 20.01.2025, 15:36 Uhr 20.01.2025, 15:36 Uhr «Ich habe schon immer davon geträumt» «Es wurde irgendwann unmöglich, Ausreden zu erfinden, warum ich mit meiner Mama im Mai nicht in die Ferien fahren kann», sagt Hazel Brugger (31). «Ich habe schon immer heimlich davon geträumt, dass eines unserer Länder gewinnen wird», sagt Michelle Hunziker (47). «Ich freue mich sehr, vor allem mit diesen Zwei moderieren zu dürfen. Da ist eine fantastische Energie und es macht sicher Spass», so Hunziker weiter. Es ist der grösste Event, den sie jemals moderiert hat. Für Sandra Studer (55) schliesst sich ein Kreis. Schon als Kind habe der ESC eine grosse Rolle in ihrem Leben gespielt, 1991 nahm sie selbst daran teil. «Ich habe mir immer gewünscht, eines Tages das grosse Finale des ESC moderieren zu dürfen», verrät Studer. 20.01.2025, 15:31 Uhr 20.01.2025, 15:31 Uhr Jetzt steht es fest: Der ESC 2025 wird moderiert von … Die Entscheidung ist gefallen: Der ESC 2025 in Basel wird moderiert von Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer. 20.01.2025, 15:22 Uhr 20.01.2025, 15:22 Uhr Entscheidung gefallen: Sie moderieren das Public Viewing des ESC Das Public Viewing in der «Arena Plus» wird moderiert von Mélanie Freymond (47) und Sven Epiney (53). Die beiden werden auch die Punkte verkünden, welche die Schweiz vergeben wird. Das hat vergangenes Jahr noch Moderatorin Jennifer Bosshard (31) übernommen. Epiney wird auch wieder den Event kommentieren – wie gehabt. 20.01.2025, 15:19 Uhr 20.01.2025, 15:19 Uhr 90-minütige Pre-Show und grosse Namen Baby Lasagna (29) wird während des ESC eine Show spielen. Anna Rossinelli (37) und DJ Antoine (49) werden ebenfalls Auftritte haben und dem Publikum einheizen. Anna Rossinelli trat 2011 selbst für den ESC an. 20.01.2025, 15:17 Uhr 20.01.2025, 15:17 Uhr ESC-Fieber in den Schulen Es wurden sogar Schulmaterialien vorbereitet, um den Schülerinnen und Schülern den ESC näher zu bringen und sie für den Event zu begeistern. Die Kinder sollen sogar die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Lieder zu komponieren, erzählen Henriette Engbersen und Diana Segantini, Public Value. 20.01.2025, 15:08 Uhr 20.01.2025, 15:08 Uhr «Wollen die ganze Schweiz ins ESC-Fieber bringen» «Die Hosts passen perfekt zu unserem Thema «Welcome Home»», sagt Reto Peritz, Executive Producer vom ESC. Die Produzenten sind aufgeregt, nachher die Moderatoren bekannt zu geben.



Im Moment habe man einen Topf von 500'000 Vorregistrierungen für die Tickets. Nun sei man dran, auszufiltern, beispielsweise Reseller. Ab 29. Januar kann man dann ganz regulär Tickets für den ESC kaufen. 20.01.2025, 15:02 Uhr 20.01.2025, 15:02 Uhr Es geht los, die Spannung steigt! Die Pressekonferenz hat begonnen. Wer wird den ESC im Mai 2025 moderieren? Die Spannung steigt. Moderator Joel Grolimund begrüsst alle Anwesenden – vor Ort und im Livestream. Weitere Einträge laden

Am 12. Mai 2024 brachte Nemo (25) den Eurovision Song Contest mit seiner Darbietung von «The Code» in die Schweiz – seither wird am immensen Rahmenprogramm des Musikwettbewerbs, der zwischen dem 13. und 17. Mai dieses Jahres in Basel stattfindet, herumgetüftelt.

Eine der grossen Fragen: Wer moderiert die Mega-Sause am Rheinknie? Nach Blick-Informationen gilt Michelle Hunziker (47) als Host als gesichert. Neben Hunziker dürfen sich noch weitere bekannte Namen berechtigte Hoffnung auf den begehrten Job machen. Wer schliesslich in die Kränze kommt, erfährst du ab 15 Uhr in unserem Liveticker.