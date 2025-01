1/7 Der Schweizer ESC-Star Nemo sollte eigentlich in der ZDF-Silvestershow «Willkommen 2025» auftreten. Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick ESC-Star Nemo fehlte überraschend bei der Sendung «Willkommen 2025»

Nemo sagte Auftritt bei ZDF-Silvestershow krankheitsbedingt ab

Nemo startet am 7. März 2025 eine grosse Europatournee Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Schlagerstar Maite Kelly (45), Rap-Queen Shirin David (29) und Neue-Deutsche-Welle-Legende Peter Schilling (68): Viele der grössten Namen der deutschsprachigen Musikszene waren am Silvesterabend in der Sendung «Willkommen 2025» vom ZDF dabei. Angekündigt war auch ein Auftritt des Schweizer ESC-Stars Nemo (25), der mit «The Code» den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö (Schweden) gewonnen hat. Doch Fans von Nemo blieben beim Schauen der Sendung mit Fragezeichen zurück. Der nonbinäre ESC-Star trat nicht auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf.

In den sozialen Medien gab es keine Antwort darauf, wieso Nemo in der Sendung fehlte. Auch das Moderationsduo, bestehend aus Andrea «Kiwi» Kiewel (59) und Johannes B. Kerner (60), ging nicht darauf ein. ESC-Fans kamen nur mit dem irischen Rekordsieger Johnny Logan (70) und den schwedischen Teilnehmern von 2024, dem norwegischen Zwillingsduo Marcus & Martinus (beide 22), auf ihre Kosten.

Nemos Auftritt wurde krankheitsbedingt abgesagt

Blick hat beim Management nachgefragt, wieso Nemo den Gig vor der Mega-Kulisse nicht wahrnahm. «Der Auftritt musste leider krankheitsbedingt abgesagt werden», so die offizielle Antwort vom Management. Weitere Details gibt es nicht. Ob sich Nemo beim Open-Air-Auftritt am 26. Dezember 2024 im Zauberwald in der Lenzerheide erkältet hat? Auf Social Media postete das Bieler Musiktalent am Tag nach dem Auftritt Bilder einer amüsanten Schlittenfahrt mit seinem Team.

Auch 2025 geht es für Nemo mit viel Programm weiter: Nemo kündigte für dieses Jahr in den sozialen Medien bereits ein Album an. Und am 7. März 2025 startet eine grosse Europatournee, die im Mai schliesslich während der ESC-Woche in Zürich enden wird.