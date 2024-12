1/13 Hier findet der ESC 2025 statt: Die St. Jakobshalle beheimatet den Main Event, im St. Jakob Park dahinter findet ein Publiv Viewing für 36'000 Menschen statt. Foto: Sven Thomann

Eurovision Song Contest in Basel: Planung in heisser Phase, Acts werden bekannt

Moderationspersonen werden im Januar präsentiert, Halbfinal-Auslosung und Ticketverkauf Ende Januar

36'000 Menschen beim Public Viewing im St. Jakob Park erwartet

Auch wenn es die Involvierten wohl selbst nicht gern hören: Es sind nur noch etwas mehr als 130 Tage bis zur Eröffnungszeremonie des Eurovision Song Contest in Basel. Die Planung kommt jetzt in die heisse Phase, die Acts für den grössten Musikwettbewerb der Welt werden nach und nach bekannt.

Januar: Moderation

Als Nächstes beantwortet wird gemäss den ESC-Organisatoren die Frage nach den Hosts. Kommt tatsächlich die als Favoritin gehandelte Michel Hunziker (47)? Und welche Rolle bekommt Sven Epiney (52)? «Wir werden im Januar die Moderationspersonen für den ESC 2025 in Basel präsentieren», sagt Edi Estermann, Head of Communication, zu Blick. Wann genau die Pressekonferenz stattfindet, wird am 6. Januar in der Medieneinladung bekanntgegeben.

Januar: Halbfinal-Auslosung

Am 28. Januar wird in Basel bei der Übergabe der ESC-Insignien der vorherigen Host-City Malmö (Schweden) an Basel die Halbfinal-Aufteilung ausgelost. 32 der 38 Nationen müssen sich beim diesjährigen ESC im Halbfinale beweisen und um einen der 10 Finalplätze pro Halbfinale kämpfen. Jeweils 6 Nationen scheiden vorher aus.

Januar: Ticketverkauf

Wer Tickets für den ESC will, muss sich bis zum 10. Januar 2025 unter ticketcorner.ch/esc registrieren. Zufällig ausgewählte Personen kriegen dann Zugang zum Vorverkauf, der am Tag nach der Halbfinal-Auslosung, also am 29. Januar, beginnt. Auch für die weiteren Ticketverkaufswellen ist eine Registrierung bis zum 10. Januar Pflicht.

Januar: Informationen zur Arena plus

Während dem ESC-Finale findet im St. Jakob Park ein riesiges Public Viewing für 36'000 Menschen statt. Mehr Informationen dazu wollen die ESC-Organisatoren im Januar präsentieren. «Die Arena plus ist mehr als ein Public Viewing: Geplant ist unter anderem eine spektakuläre Pre-Show mit internationalen und nationalen Acts und ESC-Stars», verrät Edi Estermann gegenüber Blick. Der Ticketverkauf dazu startet auch am 29. Januar.

Bis Mitte März: Teilnehmerländer präsentieren ihren Song

Montenegro und Albanien haben bereits entschieden, die restlichen Länder präsentieren ihre Songs und halten ihre ESC-Vorentscheide bis Mitte März ab. Dann müssen alle Beiträge beim Delegationentreffen in der Host City eingereicht werden. SRF plant die Bekanntgabe des Schweizer Acts Ende Februar oder Anfang März.

Anfang April: Aufbau Bühne in der St. Jakobshalle

Damit die aufwendige Bühnenkonstruktion auch auf Herz und Nieren geprüft werden kann, wir sie bereits sechs Wochen vor dem ESC aufgebaut. Danach folgen technische Proben und Proben mit Doubles, die die Auftritte der verschiedenen Acts schon imitieren. Die Aufnahmen dieser Auftritte bekommen dann die Delegationen zugeschickt, damit sie erste Feedbacks und Verbesserungswünsche anbringen können.

1:44 Blick-ESC-Experte Michel Imhof: «Frage mich, ob die Bühne nicht zu gross ist»

Ende April: Delegationen treffen in Basel ein

Damit die Delegationen auf der grossen ESC-Bühne proben können, treffen sie Ende April in Basel ein.

11. Mai 2025: Der grosse Startschuss

Am 11. Mai findet in der Messe Basel die grosse Eröffnungszeremonie statt. Dort werden die Acts über einen türkisfarbenen Teppich schreiten. Gemäss den Organisatoren soll es der längste Teppich der Geschichte werden. Von diesem Zeitpunkt an starten auch die grossen Festivitäten in Basel. Die Steinenvorstadt wird zur Eurovision Street, der Barfüsserplatz zum Eurovision Square. Und in der Messe Basel findet auch das Eurovision Village seinen Platz.

In der Basler Innenstadt wird man am ESC nicht vorbeikommen.

13. bis 17. Mai: Live-Shows

Am 13. und 15. Mai steigen die beiden ESC-Halbfinale, am 17. Mai dann das Finale. Nicht nur das Abschneiden des Schweizer Acts wird spannend, sondern auch wer für die diversen Pausen-Unterhaltungen engagiert wird, ist für Schweizer spannend.

Ende Juni: Schlusspunkt

Ende Juni laufen die letzten spezifisch für den ESC ausgestellten SRG-Verträge aus. Sollte die Schweiz nicht noch einmal gewinnen, ist dann das Schweizer ESC-Austragungsabenteuer offiziell zu Ende.