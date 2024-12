1/10 Am Eurovision Song Contest 2025 wird mitten in der St. Jakobshalle ein riesiger Rahmen stehen. Foto: SRG SSR

Schon vor der Bekanntgabe der Host City des Eurovision Song Contest 2025 war die ungenügende Deckenlast der St. Jakobshalle in Basel ein Thema. «Spielt für den ESC aber überhaupt keine Rolle», sagte Hallenchef Thomas Kastl (63) im August zu Blick. 95 Prozent aller Hallen in Europa bräuchten für die schweren Requisiten einer ESC-Show verstärkende Gerüste, die am Boden installiert würden, das sei völlig normal.

Seit Ende August ist klar, dass die St. Jakobshalle den Eurovision Song Contest beherbergen wird, seit Montag ist auch das Bühnendesign öffentlich. Mittelpunkt ist ein riesiger Rahmen, der inmitten der Halle steht. Dieser ist nicht nur ein Element der Bühnenshows, er hat auch eine wichtige Funktion für die Statik der Decke. «Der Rahmen beinhaltet zwei Beine der Bodenstütze», verrät nun Tobias Åberg (50), Head of Production ESC 2025.

Beim ESC will man das Maximum ausnutzen

Das sei allerdings kein besonderer Vorgang. «Der ESC ist jedes Jahr eine anspruchsvolle Produktion, bei der wir den Veranstaltungsort in Bezug auf die technischen Gegebenheiten, einschliesslich der Dachlast, bis zum Maximum ausnutzen», erklärt er. «Wir arbeiten wie immer eng mit den Technikern des Veranstaltungsorts zusammen, um die Kapazität zu maximieren.» Am Ende wurden mehrere Massnahmen ergriffen, eine davon sei die Bodenstütze.

Obwohl der Rahmen prominent inmitten der Halle platziert ist, haben die Organisatoren keine Angst, dass Zuschauern in der Halle die Sicht genommen wird. «Da die Bühne über mehrere Auftrittsflächen verfügt und die verschiedenen Acts an unterschiedlichen Orten auftreten und sich auch über die Bühnenflächen bewegen werden, fällt die eingeschränkte Sicht durch den Rahmen bei so vielen Sitzplätzen nicht so sehr ins Gewicht», so Åberg.

Sichteingeschränkte Tickets günstig zu haben

Immerhin: Eine bislang unbestimmte Anzahl an Sitzplätzen wird vergünstigt angeboten, allerdings nicht bei der ersten Verkaufswelle am 29. Januar 2024. Es gilt zuerst noch festzulegen, wie viele Plätze tatsächlich von eingeschränkter Sicht aufgrund von Umständen wie Technik, Kameras und Regie betroffen sind. Die sichteingeschränkten Tickets sollen je nach Show zwischen 10 und 90 Franken kosten.

Ticketinteressenten können sich bis zum 10. Januar 2025 um Mitternacht auf www.ticketcorner.ch/esc registrieren.