Der Eurovision Song Contest kehrt 2025 nach 36 Jahren in die Schweiz zurück. Basel wird vom 12. bis 17. Mai Gastgeber des grössten Musikevents der Welt sein. Das ESC-Projektteam enthüllte nun Details zu Design, Klang und Ticketverkauf.

Das musst du über den ESC 2025 in Basel wissen

Tickets, Bühnendesign und Co.

Auf einen Blick Eurovision Song Contest kehrt 2025 in die Schweiz zurück

Motto «Unity Shapes Love» setzt auf Thema «Zuhören»

Die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest 2025 sind in vollem Gange und jetzt haben Fans und Medien nähere Informationen zu dem Event des Jahres erhalten. Von Bühnendesign über Ticketpreise bis hin zu Transport und Sponsoring – alles, was wir bisher über den ESC wissen, gibts hier zu lesen.

Das visuelle Konzept stammt von Art Director Artur Deyneuve. Unter dem Motto «Unity Shapes Love» setzt er auf das Thema «Zuhören». Deyneuve erklärt: «Wenn wir einander zuhören, dann finden wir auch Liebe.» Das ikonische Eurovision-Herz steht im Mittelpunkt und symbolisiert Dialog und Einheit.

Design hebt ESC «auf eine neue Ebene»

Die Co-Executive Producer Moritz Stadler und Reto Peritz sind begeistert: «Wir sind tief berührt von Arturs durchdachtem Design, das den ESC auf eine neue Ebene hebt. Das Eurovision-Herz schlägt im Takt der Musik und symbolisiert die verbindende Kraft der Musik. Getreu dem ESC-Slogan ‹United by Music› verbindet es Menschen weltweit.»

Die Klangwelt mischt Tradition mit Moderne. Ein treibender Beat trifft auf Jodel, Basler Trommeln, Hackbrett und Alphörner. Deyneuve verspricht einen «energiegeladenen Track» voller Überraschungen.

Das Bühnenbild in der St. Jakobshalle kommt von Florian Wieder. Der Schweizer Designer lässt sich von den Bergen und der Sprachenvielfalt inspirieren. «Unser Ziel war es, ein revolutionäres Bühnenkonzept zu schaffen – ein ganzheitliches Erlebnis, wie man es beim ESC noch nie gesehen hat. Dank des immersiven Bühnenlayouts ist das Publikum mehr denn je Teil des ESC.»

Fans müssen sich für Tickets vorab registrieren

Die Tickets werden über Ticketcorner verkauft. Fans müssen sich zwischen dem 16. Dezember 2024 und 10. Januar 2025 vorab registrieren. Der Verkauf startet am 29. Januar. Die Preise liegen zwischen 40 und 350 Franken. Insgesamt gibt es neun Shows, darunter die Halbfinals am 13. und 15. Mai sowie das Finale am 17. Mai.

Am Finaltag findet im «Joggeli» ein grosses Public Viewing statt. Die SBB sorgen mit 85 Extrazügen für die An- und Abreise der Fans.

Schweizer Wirtschaft unterstützt ESC

Die Schweizer Wirtschaft unterstützt den ESC kräftig. Neben internationalen Sponsoren sind auch Novartis, die Basler Kantonalbank, Helvetia und Swisscom als nationale Partner dabei. Das zeigt die breite lokale Unterstützung für den Anlass.

Der nächste wichtige Termin ist die Auslosung der Halbfinals am 28. Januar. Dann wird sich entscheiden, wer gegen wen antritt.

Der Eurovision Song Contest verspricht, ein Fest der Musik und der Völkerverständigung zu werden. Basel rüstet sich für einen Ansturm von Fans aus ganz Europa. Die Vorfreude in der Schweiz ist bereits jetzt riesig. Der ESC kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wird die Schweiz im Mai 2025 in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit rücken.

Mit dem Motto «Zuhören» setzt die Schweiz ein starkes Zeichen für Dialog und Verständigung. In Zeiten von Konflikten und Spaltung könnte die Botschaft des ESC 2025 kaum passender sein. Musik verbindet über alle Grenzen hinweg – das will Basel der Welt zeigen.