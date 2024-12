1/4 Der Eurovision Song Contest 2024 findet in der Basler St. Jakobshalle statt. Im benachbarten Fussballstadion, dem St. Jakob Park, steigt am Finalabend ein Public Viewing für Zehntausende Zuschauer. Foto: Keystone

Wie wird der ESC 2025 in Basel im Mai aussehen? Die Organisatoren haben am Montag einen ersten Einblick in die Planungen gegeben. Und präsentierten dabei nicht nur ein Update zum Ticketverkauf, sie zeigten auch erstmals die riesige Bühne, die in der St. Jakobshalle aufgebaut wird.

Die Bühne besteht aus einem Laufsteg, der durch die Halle führt und mit einem Querbalken aufhört. Der Querbalken wird mit einem grossen Rahmen betont, der bis hoch in die Decke reicht. «Die Struktur ist ziemlich einfach», sagt Designer Florian Wieder «Es ist eine aktive Installation, die viele Dinge macht. LED ist dran und es ist auch eine aktive 3D-Skulptur.» Es sei keine einfache Bühne, aber die Schweiz könne das sicher bewerkstelligen. Ausserdem verrät Wieder, dass die Bühne an ein Schweizer Sackmesser erinnere, da die einzelnen Elemente viele verschiedene Funktionen erfüllen könnten.

Moderne trifft auf Tradition

Auch präsentiert wurde am Anlass in der Basler Bar Rouge das visuelle Erscheinungsbild und das Klangbild des Grossanlasses. Der Sound ist inspiriert von der Schweizer Kultur. Sowohl Technobeats, inspiriert von Anlässen wie der Street Parade, als auch Alphorn-, Jodel- und Hackbrettklänge fliessen darin ein. Artistic Director Artur Deyneuve spricht mit Moderatorin Jennifer Bosshard und verrät, dass das Thema «Welcome Home» zentral sei. Ausserdem soll gezeigt werden, dass man Liebe findet, wenn man aufeinander höre, nach dem Motto «Unity shapes love».

Zu Beginn des Jahres 2025 werden laut der Co-Produzenten des ESC, Reto Peritz und Moritz Stadler, die Personen bekannt gegeben, die am 17. Mai 2025 durch den ESC in Basel führen werden.

Das kosten die Tickets

Die Tickets können ab der Auslosung für die Halbfinale am 29. Januar 2025 über ticketscorner.ch gekauft werden. Ab heute, 16 Uhr, kann man sich auf ticketcorner.ch/esc vorregistrieren, um ab dem 29. Januar Tickets ergattern zu können. Damit wollen die Veranstalter den Fans den besten und sichersten Zugang sichern.

Die Ticketpreise reichen von 40 CHF für eine Nachmittagsshow bis 350 CHF für den besten Platz beim grossen Finale.

Der ESC wird ausserdem mit der SBB zusammenarbeiten und rund 85 Extra-Züge für diese Zeit organisieren, erklärt Letizia Elia, Direktorin Basel Tourismus. So sollte für die Fans eine Anreise mit dem ÖV gesichert sein.