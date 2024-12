Ein Shootingstar, der die Nation verzauberte. Ein Comeback, das viele bewegte. Und zig Fragen, die niemand beantworten konnte. Google zeigt, was die Schweiz 2024 elektrisierte.

Nemo und Donald Trump unter den meistgesuchten Persönlichkeiten

Der Eurovision Song Contest hat einen Namen in die Schweizer Google-Charts katapultiert: Nemo. Die Fussball-EM dominierte die Suchanfragen. Und der Tod von Liam Payne erschütterte die Fans.

Google zeigt in seinem Jahresrückblick, was die Schweizerinnen und Schweizer dieses Jahr bewegt hat. Eine Geschichte von Triumph, Tragik und brennenden Fragen, wie etwa: Wie viele Ecken hat eigentlich ein Stoppschild?

Google hat Milliarden Suchanfragen für die Best-of-Listen ausgewertet. Was zählt, ist einzig der Aufstieg. Sprich: Welche Begriffe haben 2024 besonders an Fahrt aufgenommen? Wer oder was hat die Menschen mehr interessiert als noch im Vorjahr?

Allgemeine Suchbegriffe

Fussball-EM Nemo Copa America Donald Trump Liam Payne Olympia: Sportklettern Kombination Kate Middleton Alain Delon US-Wahlen Kamala Harris

Schlagzeilen

Liam Payne Sanija Ameti Imane Khelif Taylor Swift Polarlichter Schweiz P. Diddy Ralf Schumacher Bürgenstock Dubai-Schokolade Misox

Persönlichkeiten Schweiz

Nemo Sanija Ameti Xherdan Shaqiri Murat Yakin Dan Ndoye Rubén Vargas Kwadwo Duah DJ Bobo Breel Embolo Roman Josi

Persönlichkeiten international

Donald Trump Kate Middleton Kamala Harris Lamine Yamal Joe Biden Imane Khelif Taylor Swift Kendji Girac P. Diddy Simone Biles

Sportler:innen

Lamine Yamal Imane Khelif Simone Biles Xherdan Shaqiri Jannik Sinner Dan Ndoye Nico Williams Jude Bellingham Rubén Vargas Kwadwo Duah

Abschiede

Liam Payne Alain Delon Muriel Furrer Shannen Doherty Michel Blanc Franz Beckenbauer Freddy Nock Mike Lynch Maggie Smith Alexej Nawalny

Wie-Fragen an Google

Wie viele Gemeinden hat die Schweiz? Wie viele Besucher hat der Europapark im Jahr? Wie alt ist Trump? Wie entstehen Polarlichter? Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Wie heisst der Urkontinent in der Kontinentalverschiebungstheorie? Wie alt ist Roland Kaiser? Wie feiert man den Nationalfeiertag in der Schweiz? Wie alt ist Nemo? Wie viele Bezirke hat der Kanton Freiburg?

Was-Fragen an Google

Was ist ein Talahon? Was ist non-binär? Was ist ein Pager? Was liegt mitten in der Schweiz? Was feiert man an Ostern? Was ist ein Glitzerkind? Was ist Fällelern? Was ist ein Kalifat? Was ist in Rafah passiert? Was hat der Hase mit Ostern zu tun?

Warum-Fragen an Google

Warum spielt Shaqiri nicht? Warum klappern Störche? Warum regnet es so viel? Warum trägt Mbappe eine Maske? Tatort, warum Kritik? Warum nehme ich nicht ab? Warum greift Iran Israel an? Warum kein Fleisch an Karfreitag? Warum streiken die Bauern? Warum wird CPU kurz langsam beim Gaming?