1/5 Hier bedankt sich König Charles bei Nemo für die Performance. Foto: AFP

Auf einen Blick Nemo trat an der Royal Variety Performance in London auf

König Charles III. lauschte dem Auftritt vom Schweizer ESC-Star

Der König bedankte sich persönlich bei Nemo mit einem Handschlag.

Was für eine Ehre: Nemo (25) sang am Freitagabend in London an der Royal Variety Performance für König Charles III. (76) und schüttelte dem Monarch gar die Hand. Charles bedankt sich jeweils persönlich bei den Acts – so auch bei Nemo. Queen Camilla (77) konnte der Stimme des Bieler Musiktalentes allerdings nicht lauschen, sie musste aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Die Royal Variety Performance ist ein jährlich stattfindender Event, der zeitversetzt auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Erlös des Anlasses kommt der Royal Variety Charity zugute – eine Stiftung, deren Patron König Charles III. ist. Zum ersten Mal ging die Royal Variety Performance im Jahr 1912 über die Bühne. Die britischen Royals, die den Anlass jeweils besuchen, wechseln jährlich. Dass Nemo vor dem Königspaar auftreten durfte, war also nicht gesetzt.

Nemo reiht sich mit der Performance in die Liste von grossen Superstars ein: Elton John (77) und sein Ehemann David Furnish (62) zeigten eine Nummer ihres neuen Musicals «The Devil Wears Prada» mit Vanessa Williams (61). Auch die «Murder on the Dance Floor»-Sängerin Sophie Ellis-Bextor (45) und der Brit-Award-Gewinner James Bay (34) waren vor Ort. Zudem sind weitere Persönlichkeiten aus Komik, Tanz und Artistik zu sehen.

Zu den bisherigen Acts gehören Grössen wie Marlene Dietrich (1901–1992) im Jahr 1963, Nana Mouskouri (90) im Jahr 1986, Kylie Minogue (56) 1989 und Robbie Williams (50) in den Jahren 2012, 2013, 2016 und 2019. Lady Gaga (38) war in den Jahren 2009 und 2016, Ed Sheeran (33) 2014 und 2021 und Cher (78) in den Jahren 2001 und 2023 dabei.

In diesem Jahr wurde der Anlass von den britischen Moderatoren Amanda Holden (53) und Alan Carr (48) moderiert. Wann der Auftritt von Nemo im Fernsehen läuft, ist aktuell nicht klar. Der britische Sender ITV spricht lediglich von einer Ausstrahlung im Dezember.