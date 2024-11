1/6 Nemo war zu Gast bei der US-amerikanischen Podcasterin Shannon Beveridge. Foto: Youtube/nowthisisliving

Während viele Partywütige stundenlang vor dem berühmt-berüchtigten Club Berghain in Berlin Schlange stehen, tanzt eine Schweizer Mama drinnen ungestört zu den härtesten Beats. Die Rede ist von Nemos Mutter Nadja Schnetzler (52), die grosser Fan des berühmten Clubs ist, wie Nemo (25) im Podcast «exes and o's» der US-Amerikanerin Shannon Beveridge (32) enthüllte. Für die Mama sei der Sonntag der perfekte Tag, um «ein paar Stunden zu tanzen». Während andere Partywütige oft abgewiesen werden, hat Nemos Mutter anscheinend einen Freifahrtschein für die legendären Berghain-Partys. «Sie kommt wirklich jedes Mal rein», verrät Nemo.

Die Berghain-Türsteher geniessen den Ruf, die härtesten der Branche zu sein. Das ist einer der Gründe, warum Nemo dort noch nie eine Party besucht hat. «Du investierst mehrere Stunden und stehst in der Schlange an, ohne zu wissen, ob du am Schluss reinkommst», sagt er. Ausserdem seien die Partys dort auf vielen Ebenen sehr intensiv, darum geht Nemo in Berlin lieber in kleinere Clubs. «Aber eines Tages werde ich bestimmt ins Berghain gehen», sagt Nemo.

Was Mutter Nadja Schnetzler für ein Geheimrezept für ihre Einlassgarantie ins Berghain hat, verrät Nemo nicht. Eines sei aber klar: «Sie ist halt die coolste Mutter, die man sich überhaupt vorstellen kann.» Das Mami sei aber nicht nur cool, sondern auch seine extrem nahe Bezugsperson. «Sie war die Erste, der ich mich beim Coming-out anvertraut habe», erzählt Nemo. «Das ist so süss», so die Reaktion Podcasterin Shannon Beveridge.

Lobende Worte finde das Musiktalent auch für die Heimat Schweiz. «Weil wir bei uns so bescheiden sind, bringt das dem Land viel Stabilität.» Nemo wünschte sich aber hierzulande ein bisschen mehr Mut. «Das mag ich so an den USA – dort getraut man sich, einfach mal was zu machen!» Diese Kultur wünscht sich Nemo auch für die Schweiz. «Dafür haben sie ja jetzt dich», findet Podcasterin Beveridge.