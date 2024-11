Israelische ESC-Sängerin Eden Golan kommt in die Schweiz

1/2 Eden Golan kommt nach Zürich. Foto: IMAGO/SOPA Images

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Die israelische Sängerin Eden Golan (21) tritt nach Informationen von Blick am 25. November im Kunsthaus Zürich auf. Es handelt sich um eine Veranstaltung der «Swiss Friends of the Israel Museum» – ein Fundraising-Event für das grösste israelische Museum in Jerusalem.

Eden Golan ist der Schweizer Öffentlichkeit seit dem Eurovision Song Contest in Malmö (Schweden) bekannt, den der Schweizer Star Nemo (25) gewonnen hatte. Sie schaffte es auf den fünften Platz, obwohl sie massiv angefeindet worden war. In Malmö konnte sich die Israelin nur mit Polizeischutz bewegen.

Kurz nach Nemos Sieg kam es zu unschönen Szenen: Eden Golan kritisierte Nemo – sie habe Nemo zum Sieg gratulieren wollen, doch Nemo habe sich von ihr abgewandt. Nemo äusserte sich bislang nicht dazu.

Nächstes Jahr findet der ESC in Basel statt. Was macht die SRG, damit sich die Vorfälle von Malmö in Basel nicht wiederholen? «Unser Ziel ist es, ein friedliches und schönes Fest zu ermöglichen», sagt ESC-Sprecher Edi Estermann (59). «Wir bereiten uns entsprechend vor und treffen Massnahmen zur Wahrung der Sicherheit sowie auch zum Schutz der Integrität aller Teilnehmenden und aller Besuchenden in Basel.» Die Stadt Basel betont: «Unser Ziel ist es, ein friedliches und völkerverbindendes Fest zu veranstalten. Wir werden alle nötigen Massnahmen treffen, um die Sicherheit zu gewährleisten.»