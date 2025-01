So tickt das Moderations-Trio des ESC 2025 in Basel

So tickt das Moderations-Trio des ESC 2025 in Basel

1/5 Seit dem 20. Januar 2025 steht fest: Die Finalshow des Eurovision Song Contests in Basel wird von einem Trio moderiert. Foto: STEFAN BOHRER

Auf einen Blick Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer moderieren ESC 2025 in Basel

Hunziker ist schweizerisch-italienische Entertainerin, Brugger Comedienne, Studer Sängerin und Moderatorin

Studer belegte 1991 mit 21 Jahren den fünften Platz beim Eurovision Song Contest Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am 20. Januar 2025 um 15.30 Uhr wurde es verkündet: Die Finalshow des Eurovision Song Contest 2025 in Basel wird moderiert von Michelle Hunziker (47), Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (55). Die drei Moderatorinnen versprechen eine unterhaltsame Show mit Schweizer Charme, Glamour, Comedy und internationalem Flair. Blick stellt dir die drei Frauen vor.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ist eine schweizerisch-italienische Entertainerin, die für ihre fröhliche Art und ihren Charme bekannt ist und über knapp 30 Jahre Erfahrung vor der Kamera verfügt. Geboren am 24. Januar 1977 im Tessin, verbrachte sie ihre Kindheit in der Deutschschweiz, bevor sie mit 16 mit ihrer Mutter nach Bologna, Italien, zog – heute lebt sie in Norditalien. In den 1990er-Jahren begann sie dort ihre Karriere als Model. 1996 schaffte sie den Sprung ins italienische Fernsehen und später auch ins deutsche – unter anderem als Co-Moderatorin bei «Deutschland sucht den Superstar» (2002 bis 2004) und «Wetten, dass..?» (2009 bis 2011). Doch Hunziker ist vielseitig: 2006 veröffentlichte sie ihr Musikalbum «Lole». In italienischen Produktionen überzeugte sie zudem als Schauspielerin. Neben ihrer Arbeit sorgten auch ihre Ehen und Beziehungen für Aufsehen, insbesondere ihre erste Ehe mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti (61), dem Vater ihrer Tochter Aurora (28). Die Ehe endete 2002. Mit ihrem zweiten Ehemann, Tomaso Trussardi (41), dem Erben des Modeunternehmens «Trussardi», den sie 2014 heiratete, bekam sie zwei weitere Töchter. Das Paar trennte sich 2022. Zuletzt war sie mit dem Arzt Alessandro Carollo liiert. Momentan ist Hunziker Single: «Partnersuche als Grossmutter ist nicht einfach», sagt sie.

Hazel Brugger

Hazel Brugger ist eine bekannte Schweizer Stand-up-Comedienne und Moderatorin. Sie wurde am 9. Dezember 1993 in den USA geboren, wuchs jedoch in der Nähe von Zürich auf. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (36) und ihren zwei gemeinsamen Töchtern in der Region Darmstadt (D). Die beiden betreiben einen erfolgreichen Podcast. 2023 sorgte ein Streit mit Luke Mockridge (35) für Aufmerksamkeit. Es ging um Anschuldigungen rund um Mockridges Missbrauchs-Skandal. 2024 stand Brugger wegen ihres Hausbaus in den Schlagzeilen. Mit ihrem Ehemann wollte sie sich in Deutschland den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Doch wegen Baumängeln und Pfusch wurden sie sogar von den Bauarbeitern bedroht. 2013 gewann Brugger den Schweizer Meistertitel bei den vierten Poetry-Slam-Meisterschaften – der Startschuss ihrer Comedy-Karriere. Mit ihrem trockenen Humor hat Brugger schnell auch das deutsche Publikum für sich gewonnen. Jetzt will sie ihr Portfolio beim ESC erweitern. Als Stimme der jüngeren Generation bringt Hazel frischen und humorvollen Wind in das Ereignis.

2:45 Hunziker über ESC-Shooting: «Jetzt müsst ihr ganz intim sein»

Sandra Studer

Am 10. Feruar 1969 wurde Sandra Studer als Tochter einer Spanierin und eines Schweizers in Zürich geboren. Ihre Leidenschaft für Musik packte sie schon von früh auf: Nachdem sie eine Ballett- und Klavierausbildung absolviert hatte, trat sie im Alter von 17 Jahren das erste Mal ans Mikrofon. Weiter fundierte sie ihre musikalische Begabung mit einem Studium in Musikwissenschaften und Germanistik an der Universität Zürich. Mit 21 Jahren wagte sie dann den grossen Schritt und trat 1991 mit ihrem Song «Canzone Per Te» am Eurovision Song Contest auf, wo sie den fünften Platz belegte. Nach ihrem Auftritt auf der Weltbühne blieb sie an der Musik dran, wirkte in mehreren Musicalproduktionen mit und arbeitete bis dahin schon mit Musikgrössen wie DJ Bobo (57) zusammen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Neben ihrer Karriere am Mikrofon stand Sandra Studer regelmässig vor der Kamera. So führte sie durch Sendungen wie «Traumziel», «Takito», «Swiss Award» und «einfachluxuriös». Auch nach ihrer Teilnahme verschlug es sie immer wieder zu Jobs am Eurovision Song Contest: Sie kommentierte den Musikwettbewerb mehrmals auf Deutsch und moderierte 1999 die deutsche Vorentscheidung für den ESC. Während sie in der Schweiz immer wieder über die Bildschirme flackert, wie beim Prix Suisse, ist sie auch ausserhalb der Landesgrenzen mit Auftritten bei ARD und ZDF ein gerngesehenes Gesicht. Bei der Schweizer Fernsehpersönlichkeit läuft es nicht nur beruflich rund: Seit über 20 Jahren ist sie mit dem Rechtsanwalt Luka Müller glücklich verheiratet. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder und leben in Zürich.