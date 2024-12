1/6 Michelle Hunziker ist derzeit Single und nicht aktiv auf der Suche nach der Liebe. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Eigentlich müssten Michelle Hunziker (47) die Männer zu Füssen liegen. Sie ist schön, erfolgreich, ein absoluter Familienmensch – und Single. Im Podcast «Mit den Waffeln einer Frau» spricht die Bernerin mit Moderatorin Barbara Schöneberger (50) über das Thema Männer.

«Ich guck dich immer an und denke mir: Boah, die Michelle, die kann noch mal ganz von vorne anfangen, die kann noch mal beim 28-jährigen Skilehrer anfangen», sagt Schöneberger direkt vorneweg.

Promi, Mutter, Grossmutter, geschieden

Hunziker streitet die Aussage ihrer Kollegin nicht ab, hat allerdings einen grossen Einwand: «Aber es ist nicht so einfach, jemanden zu finden als Grossmutter. Mit dem ganzen Paket – Kinder, Enkelkinder, Ex-Männer, zweimal verheiratet. Da kommt ein Mann und der hat Angst.»

Auch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit stelle eine gewisse Hürde für eine potenzielle Partnerschaft dar – vor allem in Italien, wo laut Hunziker ständig Paparazzi auf sie lauern würden und Privatsphäre dadurch erschwert sei. «Es ist nicht so einfach», gesteht Hunziker.

Grundsätzlich sei sie aber trotzdem offen dafür, jemand Neues kennenzulernen – und setzt Barbara Schöneberger direkt als mögliche Partnervermittlerin ein: «Wenn du jemanden kennst, der dieses Paket akzeptiert und der auch im richtigen Alter ist und vielleicht auch keine Kinder mehr möchte und sympathisch und intelligent ist. Also ganz wenige Requisiten», sagt Michelle Hunziker mit einem Schmunzeln.

Hunziker geniesst ihre Freiheit

Verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Mann ist die Ex-Frau von Schmuse-Sänger Eros Ramazzotti (61) jedoch nicht. Aktuell ist sie glücklicher Single, verrät die Mutter von Aurora Ramazotti (28). «Man kommt abends nach Hause und nachdem die Kinder alle ins Bett gegangen sind, kann man ein warmes Bad nehmen und auch mit den eigenen Freundinnen etwas trinken gehen», erklärt Hunziker. Diese Freiheit geniesse sie im Moment.

Und trotzdem erwische sie sich in manchen Augenblicken, in denen sie sich nach einem Partner sehnt. «Ich bin nicht auf der Suche, es gibt aber so Momente, wo man denkt, jetzt wärs aber schön, dass jemand sich um mich kümmert. Jemand, der sagt, bleib doch einfach entspannt, ich mache alles», gibt die dreifache Mutter zu. Man müsse ja nicht immer direkt zusammenziehen, heiraten oder Kinder bekommen. Von einem Partner will sie vor allem eins: «Ein Mann, der keine Komplexe und keine Probleme damit hat, dass seine Frau finanziell unabhängig ist.»