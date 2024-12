Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker, hat sich verlobt! Die 27-Jährige sagte Ja zu ihrem Freund Goffredo Cerza – an einem ganz besonderen Ort.

Romantischer Antrag in London

1/7 Aurora Ramazzotti hat sich auf dem Weihnachtsmarkt im Londoner Hyde Park mit Goffredo Cerza verlobt. Foto: Instagram/@therealauroragram

Auf einen Blick Aurora Ramazzotti hat sich mit Goffredo Cerza im Hyde Park verlobt

Verlobung am Ort, wo sie sich verliebt haben, mit Freudentränen

Paar ist seit 2018 zusammen und hat einen gemeinsamen Sohn

Livia Fietz Redaktorin People

Sie hat «Ja!» gesagt. Nach sechs gemeinsamen Jahren hat sich Aurora Ramazzotti (27), die Tochter von Michelle Hunziker (47) und Eros Ramazzotti (61), auf dem Weihnachtsmarkt im Londoner Hyde Park mit ihrem Freund Goffredo Cerza (28) verlobt. Der Ort hat für das Paar eine ganz besondere Bedeutung.

Am Sonntag, dem 1. Dezember, verkündet Ramazzotti die frohe Botschaft auf Instagram und teilt Fotos vom romantischen Moment. Dazu schreibt sie: «2024–2018. Ich habe JA gesagt, an dem Ort, an dem wir uns verliebt haben. Ich liebe dich für immer.» Stolz zeigt sie ihren funkelnden Verlobungsring und präsentiert sich emotional gerührt mit Freudentränen.

Fans und Freunde freuen sich für das Paar

Ramazzotti und Cerza sind seit 2018 ein Paar und wurden 2023 zu einer kleinen Familie, als ihr gemeinsamer Sohn Cesare zur Welt kam. Interessant: Noch im September 2023 hatte Ramazzotti «Bild» erzählt, erst nach der Geburt eines zweiten Kindes heiraten zu wollen. Ob sich nun die Pläne geändert haben? Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

Während sich ihre Mutter noch nicht öffentlich zur Verlobung geäussert hat, überfluten Fans und Freunde den Kommentarbereich mit Herzemojis und Glückwünschen für das frisch verlobte Paar. Ein Nutzer schreibt: «Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ein wunderschönes Paar», während eine andere Nutzerin kommentiert: «Du siehst umwerfend aus!»