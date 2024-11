Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazzotti präsentieren auf Instagram ihre Partner-Tattoos. Doch die Moderatorin lässt in ihrer Story Zweifel an der Echtheit aufkommen.

1/4 Michelle Hunziker und ihre Tochter Aurora Ramazzotti treten zusammen bei der TV-Show «Udo Jürgens Forever» auf. Foto: BR/Constantin Entertainment GmbH/Kevsan Gündüz

Auf einen Blick Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti zeigen verdächtige Tattoo-Studio-Aufnahmen auf Instagram

Mutter-Tochter-Duo präsentiert scheinbar gemeinsame Tattoos mit Schriftzug ‹Liebe ohne Leiden›

Hunziker und Ramazzotti haben zusammen 8,4 Millionen Follower auf Instagram Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Hat sich das Mutter-Tochter-Duo Michelle Hunziker (47) und Aurora Ramazzotti (27) tatsächlich gemeinsame Tattoos stechen lassen? Diese Frage beschäftigt aktuell ihre Fans. Auf Instagram teilten die beiden Aufnahmen mit ihren insgesamt 8,4 Millionen Followerinnen und Followern, die genau darauf hindeuten.

Verdächtige Aufnahmen aus dem Tattoo-Studio

In den Storys dokumentierten sie ihren Besuch in einem Tattoo-Studio. Aurora zeigte ein Foto ihrer Mutter, die bäuchlings auf einer Liege liegt. Im Hintergrund ist deutlich das charakteristische Surren der Tattoo-Nadel zu hören. «Verdammt, Tochter», kommentiert die sonst so souveräne Michelle den Moment.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das vermeintliche Ergebnis präsentierte die Moderatorin am Donnerstag ihren Followerinnen und Followern: Der deutsche Schriftzug «Liebe ohne Leiden» ist in unterschiedlichen Schriftarten bei Michelle im Nacken, bei Aurora am Unterarm platziert. Dazu schrieb die 47-Jährige emotional: «Ein Liebeswunsch von einer Mutter für ihre Tochter (die sie schon gefunden hat) und von einer Tochter für ihre Mutter (die sie finden wird). Ich liebe dich.»

Versteckte Hinweise auf einen Scherz

Während viele Fans in den Kommentaren von der süssen Geste begeistert sind, gibt es auch Zweifel an der Echtheit. In einer Instagram-Story schreibt Michelle zu einem Video: «We are getting ‹inked›» - und setzt das Wort «inked» bewusst in Anführungszeichen. «Inked» kann dabei auf Deutsch tätowiert oder eingefärbt heissen. Ein möglicher Hinweis darauf, dass es sich um einen liebevollen Scherz handeln könnte.

Vor wenigen Tagen waren Mutter und Tochter für die Aufzeichnung der TV-Show «Udo Jürgens Forever» in München. Die Hommage an den 2014 gestorbenen Schlagerstar Udo Jürgens (1934-2014), die von Michelle Hunziker und Sasha (52) moderiert wird, läuft am 23. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten. Wie erste Fotos zeigen, werden Mutter und Tochter dabei gemeinsam auf der Bühne performen. Vielleicht ist es ja der Song «Liebe ohne Leiden», den Udo Jürgens 1984 mit seiner Tochter Jenny Jürgens (57) veröffentlichte?