Immer mehr Stars wählen für ihren Zürich-Aufenthalt das Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental Savoy. So auch Michelle Hunziker. Die Moderatorin verbrachte eine Nacht in der Präsidenten-Suite für eine fünfstellige Summe.

Was haben Taylor Swift (34), Heidi Klum (51) und Michelle Hunziker (47) gemeinsam? Sie alle liessen es sich kürzlich im noblen Zürcher Hotel Mandarin Oriental Savoy gut gehen.

Swift brachte im Juli während ihrer zwei Konzerte im Letzigrund Stadion ihr gesamtes Team im Luxustempel am Paradeplatz unter. Klum war Anfang September anlässlich des 35. Geburtstages der Kaulitz-Zwillinge da.

Jetzt bucht sich bereits der dritte Star innert weniger Monate ins Mandarin Oriental Savoy ein, das im Dezember 2023 nach 80 Millionen Franken teuren Umbauten wieder eröffnen konnte. Zufall? Zuvor waren das Dolder Grand sowie das Baur au Lac meist die zwei Anlaufstellen, wenn die grossen Namen Halt in Zürich machten.

Präsidenten-Suite für Hunziker

Michelle Hunziker ist für eine Kampagne von Schweiz Tourismus in Zürich. Die Moderatorin ist schon länger Aushängeschild von Schweiz Tourismus und hat die Aufgabe, unter anderem in Italien die Menschen von Reisen in die Schweiz zu überzeugen. Für die neuste Kampagne zeigt sich Hunziker in Uniform beim Zürcher Letten und vor den Viadukt-Bögen. Einige Schnappschüsse teilt sie auf ihrem Instagram-Account.

Die Nacht verbringt sie im Mandarin Oriental Savoy – und zwar in der teuersten Suite, die das Hotel zu bieten hat. Videos in Hunzikers Instagram-Story zeigen, dass sie und ihr Team die Präsidenten-Suite gebucht haben. Eine Nacht kostet dort sage und schreibe 18'000 Franken.

Die Suite bietet nebst einem riesigen Wohnzimmer einen begehbaren Kleiderschrank, ein malerisch schönes Badezimmer sowie eine Terrasse mit Blick über Zürich. «Hier gibts ja gar kein Licht – und keine Fenster», sagt die Moderatorin mit ironischer Stimme. Ihre Assistentin macht mit: «Hier gibts eine ganz kleine Ankleide. Und ein Mini-Bad.»