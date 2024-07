Am 9. und 10. Juli gibt Megastar Taylor Swift erstmals Konzerte in der Schweiz. Mit unserem Live-Ticker seid ihr immer auf dem neuesten Stand, um den Besuch der Sängerin in Zürich zu verfolgen.

1/7 Jetzt wird es ernst: Taylor Swift kommt in die Schweiz.

Taylor Swift ist in Zürich und die ganze Schweiz ist in heller Aufruhr. Was sie so treibt und die aktuellsten Neuigkeiten könnt ihr in unserem Liveticker verfolgen.