Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie sind in aller Munde und zieren die grossen Schlagzeilen. Modelikone Heidi Klum (51) und die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, Ehemann der «Germany's Next Topmodel»-Chefin. Ihren 35. Geburtstag feierten die Zwillinge, die mit ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» und ihrer Netlix-Doku «Kaulitz & Kaulitz» grosse Erfolge feiern, in Zürich. Trotz Verschwiegenheitserklärungen, Sichtschutzwänden und Geheimhaltungen, verraten immer mehr Insider gegenüber Blick die luxuriösen Eckpunkte ihres Aufenthalts.

Die Unterkunft

Am Freitag checkten die Kaulitz-Zwillinge und Klum am Paradeplatz ein. Und zwar im luxuriösen Mandarin Oriental Savoy am Paradeplatz, das nach langem, 80 Millionen Franken teuren Umbau letzte Weihnacht wieder eröffnet wurde. Die drei buchten zwei Luxus-Zimmer. Eine Übernachtung gibts ab 800 Franken pro Nacht, die Suiten kosten bis 18'000 Franken. Gemäss Insider, der sich gegenüber Blick äussert, seien die berühmten Gäste bestens gelaunt, freundlich und nahbar gewesen. Gut für sie: Das mondäne 5-Sterne-Hotel wurde erst vor wenigen Tagen von GaultMillau zum Hotel des Jahres 2025 ausgezeichnet.

Im Mandarin Oriental Savoy am Zürcher Paradeplatz übernachteten Heidi Klum und Tom Kaulitz in einem Zimmer, Bill Kaulitz in einem separaten.

Partytime am Samstag

Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt befindet sich der Icon-Club, der für seine Cocktails bekannt ist. Den sollen Heidi Klum und die Kaulitz-Brüder für sich und ihre Freunde gemietet haben und dort ausgelassen getanzt haben. Gerüchte, sie hätten noch einen Abstecher in Klaus Club an der Langstrasse unternommen, haben sich nicht bestätigt. Da hätten sie auch nicht die Privatsphäre gehabt, die ihnen trotz Nahbarkeit wichtig ist.

Den Zürcher Icon Club mieteten Klum-Kaulitz am Samstag für sich und ihre geladenen Gäste. Für den Rest hiess es geschlossene Gesellschaft.

Crèmeschnitte am Sonntagmittag

Am Sonntag, 1. September 2024, wurden die Kaulitz-Zwillinge 35 Jahre alt. Über das Fest ist am meisten bekannt, Blick berichtete bereits darüber. Mit Heidi Klum und rund 30 geladenen Gästen feierten sie bei Fischchnusperli, Gemüsekörben, Riesencrèmeschnitte und Ruinart-Rosé-Champanger (Kostenpunkt: 160 Franken pro Flasche) im Fischer's Fritz auf dem Campingplatz in Wollishofen. Doch da kamen sie nicht zu Fuss hin, sondern wurden am Bürkliplatz mit Booten abgeholt und nach rund drei Stunden wieder zurückgefahren. «Sie sind super freundlich gewesen», schwärmt Gastronom Michel Péclard (55). Zur Freude seiner Mitarbeitenden liessen sie mehr als 500 Franken Trinkgeld springen.

Heidi Klum feierte mit den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (r.) am 1. September deren 35. Geburtstag im Fischer's Fritz in Wollishofen.

Fussballmatch auf der Rooftop-Bar

Zurück im Mandarin Oriental Savoy, schauten sie auf der neuen 1838 Rooftop-Bar den Fussballmatch FC Bayern gegen Freiburg. Tom Kaulitz schaute das Spiel in einem FC-Bayern-Dress und jubelte beim 2:0. Danach gings in den Ballsaal des Luxushotels, wo bei einem luxuriösen Abendessen weiter ihr Geburtstag gefeiert wurde.

Bill (l.) und Tom Kaulitz genossen mit Heidi Klum am 1. September den Fussballmach auf der Rooftopbar 1838, ein nobles Dinner im Ballsaal und drei Übernachtungen im Mandarin Oriental Savoy am Zürcher Paradeplatz.

Tschüss am Montag

Das illustre Trio checkte am Montag wieder aus und wird nicht nur Zehntausende von Franken in Zürich und Umgebung ausgegeben haben, sondern auch schöne Erinnerungen an ihren Aufenthalt mich nach Hause nehmen. Was uns bleibt, ist der Hauch von Hollywood in der Limmatstadt.

Werbung