1/7 Baschi feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Jetzt kam es zu einem weiteren Highlight.

Silja Anders Redaktorin People

Aktuell heizt das Seaside Festival in Spiez den Besucherinnen und Besuchern ordentlich ein – und das bei den sowieso schon heissen Temperaturen.

Das Publikum freut sich über Auftritte von Stars wie James Blunt (50), Rag'n'Bone Man (39) oder Scooter. Auch Baschi (37), der am 7. September sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, rockt die Bühne am Thunersee.

Berühmter Besuch hinter der Bühne

Eine weitere Band, die am Seaside Festival auftritt, ist Tokio Hotel. Und man ahnt es bereits: Wo Tokio Hotel, beziehungsweise Gitarrist Tom Kaulitz (34) ist, ist dessen Ehefrau Heidi Klum (51) nicht weit.

Und so kam es für Baschi zu einer Begegnung der besonderen Art, als er auf das Supermodel traf. Natürlich musste dieser Moment in einem Foto festgehalten werden.

«Immer diese groupies», kommentiert der Basler das Foto mit der Deutschen – und setzt ein Lachemoji hinten dran. Heidi Klum und Baschi wirken auf dem Schnappschuss, als seien sie dicke Freunde, die sie sich schon lange kennen.

Heidi Klum hat Schweizer Begleitung

Es scheint auch so, als müsse man überall, wo Heidi Klum ist, nicht lange nach Yannik Zamboni (37) suchen. Vor allem, wenn es sich um ein Heimspiel für den Schweizer Designer handelt. Gemeinsam feierten sie am Seaside Festival und Zamboni kommentierte den kleinen Clip, den er in seine Instagram-Story lud, mit: «Gurls just wanna have fun». Dabei rockten die zwei hinter der Bühne ab – während auf der Bühne selbstverständlich Heidi Klums Ehemann stand und musikalisch ablieferte. Ein Groupie war Heidi Klum also sicherlich. Aber vermutlich mehr von ihrem Ehemann, als von Baschi.

