In rund einer Woche steigt das grosse Jubiläumskonzert von Baschi in Gelterkinden BL. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und die Proben finden da statt, wo alles angefangen hat.

1/10 Baschi probte dieser Tage in der Maag Halle für sein grosses Jubiläumskonzert in Gelterkinden BL.

Zürich, Maag Halle. Hier trat im November 2003 erstmals Sebastian Bürgin, heute besser bekannt als Baschi (37), vor das Schweizer TV-Publikum. Mit seiner Art sammelte er viele Sympathien, eroberte die Herzen der Zuschauer und setzte den Grundstein für seine über 20-jährige Karriere. In der Maag Halle liegt auch der Ort, in dem Baschi für sein Jubiläumskonzert in Gelterkinden BL vom 7. September 2024 probt. Unweit des Sofas, auf dem die Kandidaten um ihr Weiterkommen bibberten, übt Baschi dieser Tage seinen grossen Auftritt. «Diese Halle hier kenne ich bestens und es ist ein gutes Gefühl, wieder hier zu sein. Geschichtsträchtig», schwärmt Baschi.

Lange in seiner Erinnerung bleiben dürfte auch sein Jubliäumskonzert von nächster Woche. «Die innere Aufregung wird immer grösser», sagt Baschi. «Das wird ein riesen Ding. Ich spüre es auch in meinem Umfeld: Die Leute sind richtig gespannt auf diesen Tag und checken schon jetzt regelmässig ab, wie das Wetter werden könnte. Bislang sieht es nicht so schlecht aus.»

«Nach dieser Show bin ich pleite»

Für das einmalige Konzert hat Baschi diverse Neuerungen eingeplant. «Nach dieser Show bin ich pleite», witzelt er. Es sei alles total durchgetaktet. «Wir spielen zwei Stunden, haben verschiedene Bühnen, Tänzerinnen und Blick TV, das das ganze mit den Kameras einfängt.» Auch Überraschungsgäste sind geplant, die Baschi aber noch nicht verraten möchte.

Zu erholsamen Schlaf komme Baschi aktuell nicht. «Es klingt lustig, aber wir haben tatsächlich auch eine neue Matratze, die total hart ist. Am Anfang hatte ich Rückenweh, aber jetzt kommt es langsam», erzählt Baschi mit einem Lachen. Aber auch sonst sei die Anspannung da. «Dieses Konzert ist wie die Teilnahme bei den Olympischen Spielen. Ich muss bereit sein und habe genau eine Chance. Aber ich muss das ganze auch mit einer Lockerheit angehen. Es geht schliesslich um Musik, ein Fest, gute Energie und die Interaktion mit dem Publikum», so Baschi.

Nachfrage nach Tickets ist riesig

Die 4000 Tickets für das Event sind bereits vergriffen. Wenige werden noch bei Partnern – unter anderem Blick – verlost. «Mein Manager erhielt sogar von einem jungen Mann aus Gelterkinden einen Brief, dass er backstage mithelfen würde, um ein Ticket zu erhalten», verrät Baschi. Diese Nachfrage mache ihn stolz.

Auch emotional muss sich der in Zürich wohnhafte Baselbieter vorbereiten. «Ich werde im Publikum sicher einige bekannte Gesichter sehen. Von der Familie über alte Schullehrer bis zu Gspusis, die ich in meiner Kindheit hatte», meint Baschi. Er ist sich sicher: «Das wird ein ganz besonderer Abend. Ich kann es kaum erwarten, dort auf der Bühne zu stehen.»

Das Jubiläumskonzert «Willkommä Dähei – 20 Jahre Baschi» in Gelterkinden BL vom 7. September 2024 ist bereits ausverkauft. Blick TV überträgt den Event mit diversen Überraschungsgästen auf Blick.ch ab 19 Uhr live.