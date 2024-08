In der Revival-Show von «MusicStar» im März kündigte Siegerin Katharina Michel an, ihren Gewinn von 10'000 Franken an die Berner Non-Profit-Organisation Blindspot zu spenden. Nun hat sie ihr Versprechen im Feriencamp in Wabern BE eingelöst.

1/7 «MusicStar» Katharina Michel mit ihrem Siegerinnen-Check im Blindspot-Sommerferiencamp im Camping Eichholz in Wabern.

Jean-Claude Galli Redaktor People

Im März dieses Jahres gewann Katharina Michel (35), «MusicStar»-Siegerin 2009, die Revival-Ausgabe des SRF-Quotenhits. Ihre Siegerprämie von 10'000 Franken durfte sie gemäss den Spielregeln der TV-Show für einen wohltätigen Zweck ihrer Wahl verwenden. Noch in der Sendung kündigte sie an, die Summe an die Berner Non-Profit-Organisation Blindspot zu spenden, die verschiedene Inklusionsprojekte in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Freizeit betreibt.

So auch Feriencamps wie die «Cooltour» auf dem Campingplatz Eichholz in Wabern BE, wo am Mittwoch die Check-Übergabe stattfand. «Mir war es grundsätzlich wichtig, dass das Geld Jugendlichen aus meinem Kanton zugutekommt», sagt die Berner Oberländerin gegenüber Blick.

«Eine grossartige Sache»

«Es gibt viele grosse Organisationen mit guten Absichten, die mir aber zu unübersichtlich sind. Durch einen Kollegen stiess ich dann auf Blindspot, las mich ins Programm ein und dachte hey, das ist ja grossartig». Kernziel von Blindspot ist, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben teilnehmen können.

Jonas Staub (49), Gründer und Geschäftsführer von Blindspot, dachte bei der Ankündigung von Michel zuerst an einen Scherz. «Ich bekam mehrere SMS mit einem Link zur Show und dachte anfänglich, das seien Spam-Nachrichten. Als ich realisierte, dass Blindspot dieses Geld wirklich erhalten sollte, waren ich und mein Team natürlich hocherfreut.»

Ein erster Teil der Summe wird nun direkt ins Feriencamp investiert, konkret in neue Workshops. «Boxen ist zum Beispiel sehr gefragt, aber kostenintensiv, weil immer Profis dabei sein müssen. Das Geld gibt uns die Möglichkeit, in Dinge zu investieren, die direkt den Kindern zugutekommen. Wir sind nicht subventioniert und arbeiten mit Privatspenden. Da sind solche Zusatzsummen natürlich genial», sagt Staub.

Katharina Michel liess es am Mittwoch nicht bei der Übergabe des Checks bewenden, sie gab zusammen mit ihrem Freund und musikalischen Partner Josua Romano (34) auch gleich noch ein lautstark beklatschtes Akustik-Kurzkonzert. Das nächste Mal vor grossem Publikum tritt sie am 9. August am Thunfest in der Duo-Formation auf. Später folgen auch Konzerte mit ihrer Band Mercury7. Und im September ist Michel nach einer längeren Pause wieder regelmässig als Moderatorin auf Radio BeO zu hören.