Am 1. September, werden Bill und Tom Kaulitz 35 Jahre alt. Sie planen nicht nur eine zweitägige Geburtstagssause, sondern feierten sogar in der Schweiz in ihren grossen Tag rein. Inzwischen sind sie in Zürich angekommen und geniessen ein Geburtstagszmittag in der Sonne.

Die kleinen Jungs aus Magdeburg (D), die mit dem Song «Durch den Monsun» weltberühmt wurden, haben es weit gebracht. Und am Sonntag haben Bill und Tom Kaulitz besonderen Grund zu feiern.

Die wohl berühmtesten Zwillinge Deutschlands feiern ihren 35. Geburtstag. Und die beiden haben in ihren dreieinhalb Jahrzehnten mehr erlebt als so mancher in seinem ganzen Leben.

Turbulentes Leben

Der Durchbruch mit ihrer Band Tokio Hotel kam 2005 – also vor fast 20 Jahren. Die Jungs wurden mit einem Schlag zu Megastars, tourten durch die Welt. Und lernten bald die Schattenseiten des Star-Seins kennen. Um dem Trubel zu entkommen, zog es sie 2010 in die USA. Dort scheinen sie angekommen zu sein. Das heisst bei Bill und Tom Kaulitz allerdings nicht, dass sie es beruflich – oder auch privat – ruhiger angehen lassen.

Im Gegenteil. Es wirkt fast so, als hätten die Zwillinge mit ihrem neuen Leben in Kalifornien endlich zu sich selbst gefunden und könnten nun noch mehr Gas geben als je zuvor. Bill kann endlich zu seiner Sexualität stehen und man merkt dem etwas exzentrischen jungen Mann an, wie sehr er es geniesst, sich nicht mehr verstecken zu müssen.

Und Tom? Der hat inzwischen seine grosse Liebe gefunden und heiratete 2019 das deutsche Supermodel Heidi Klum (51).

Sie feiern in der Schweiz in ihren Geburtstag rein

Auch beruflich läuft es bei Bill und Tom Kaulitz ziemlich gut. 2023 waren sie Coaches bei «The Voice of Germany», wo sie Malou Lovis Kreyelkamp zum Sieg brachten. Ihr Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» erfreut sich grosser Beliebtheit und ihre Netflilx-Doku «Kaulitz & Kaulitz» schoss an die Spitze der deutschen Charts des Streamingdienstes.

Im Podcast verrieten die Zwillinge auch, dass sie für ihren 35. Geburtstag eine zweitägige Party geplant haben. Und den Startschuss für ihren Ehrentag machten sie ausgerechnet in der Schweiz. Denn die Brüder und ihre Band Tokio Hotel heizten dem Publikum am Seaside Festival in Spiez BE und dann an den Summerdays in Arbon TG ordentlich ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde dann in den Geburtstag reingefeiert – direkt nach dem Auftritt der Jungs ging es zur Party. In welcher Location sie feierten, ist nicht bekannt. Dass sie Spass hatten, ist in den vielen Instagram-Storys, die Heidi Klum mit ihren Followern teilte, aber zu sehen.

Inzwischen sind Heidi Klum und die beiden Geburtstagskinder in Zürich angekommen. Wie ein Video des Supermodels auf Instagram zeigt, geniesst die Gruppe das warme Wetter und feine Essen im Restaurant «Fischers Fritz» in Zürich mit atemberaubender Kulisse am Zürisee.

Wie sie ihren Geburtstag sonst so verbrachten, werden Bill und Tom Kaulitz bestimmt in ihrer nächsten Podcast-Folge verraten.