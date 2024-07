Am vergangenen Wochenende fand in Köln der Christopher Street Day statt. Die Band Tokio Hotel war dafür als Act gebucht. Doch Bill Kaulitz machte an der Veranstaltung mehr als nur für das Publikum zu singen.

Am Christopher-Street-Day in Köln

1/6 Bill Kaulitz trat am vergangenen Wochenende am Christopher Street Day in Köln auf.

Silja Anders Redaktorin People

Oben frei, unten in Leder gekleidet zeigte sich Bill Kaulitz (34) am vergangenen Wochenende in Köln. Dort feierte die ganze Stadt den Christopher Street Day. Dieser gilt als Fest- und Demonstrationstag für die LGBTQ+-Community und Kaulitz trat mit seiner Band Tokio Hotel als Special Act auf.

Am Samstagabend heizte die Gruppe dem Publikum auf dem Kölner Heumarkt bei einem Benefizkonzert ein. Später am Abend ging es bei Bill Kalitz selber heiss zu und her – nämlich mit einem «Bergdoktor»-Star.

Inniges Tanzen und Küssen

Wie ein Foto, das «Bild» vorliegt, zeigt, Knutschte Bill Kaulitz heftig mit dem Schauspieler Timmi Trinks (30) in einem Club in Köln. Ein Augenzeuge bestätigt gegenüber der deutschen Zeitung: «Es war so drei Uhr morgens, als eine Gruppe von Bodyguards den Club betrat. Es hiess, dass Bill gleich kommen würde. Wenige Minuten später kam er tatsächlich in den Club – in Begleitung eines jungen Mannes. Die beiden wurden von den Sicherheitsleuten abgeschirmt, gaben sich aber ganz ungezwungen, tanzten zusammen und küssten sich.»

Timmi Trinks verkörperte von 2013 bis 2015 in der Serie «Der Bergdoktor» die Rolle des Carsten. Nach der Nacht im Club tauchte Trinks dann auch am nächsten Tag mit Bill Kaulitz auf einem der Wagen am Christopher Street Day auf. Die beiden sollen sich immer wieder innig berührt haben, bei den Küssen waren die Augen zu.

Ob zwischen den beiden nun mehr läuft oder es ein heisser Flirt an der Pride Parade war, ist nicht bekannt.

Bill Kaulitz ist auf der Suche nach der Liebe

Zuletzt wurde Bill Kaulitz mit dem Youtuber Marc Eggers (37) in Verbindung gebracht. Die beiden besuchten im vergangenen Jahr gemeinsam das Oktoberfest sowie Heidi Klums (51) legendäre Halloween-Party. Doch am Ende wurde nichts daraus – sehr zum Bedauern von Kaulitz. Doch nun scheint er sich ja getröstet zu haben.