Bill Kaulitz packt über Beziehung zu Marc Eggers aus

In der neuen Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz» gewährt Bill Kaulitz (34) intime Einblicke in sein Privatleben und spricht offen über seine Beziehung zu Marc Eggers (37). Die beiden wurden beim Oktoberfest sehr vertraut miteinander gesehen, was zu Spekulationen führte. Trotz negativer Reaktionen in Form von Hasskommentaren, vor allem für den Youtuber Eggers, blieb der Kontakt bestehen. Kaulitz überraschte Marc beispielsweise zum Geburtstag mit 5000 Herzluftballons und sie besuchten gemeinsam die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum (51).

«Wir sind relativ früh abgehauen, weil wir hatten ja natürlich nicht so viele Nächte zusammen», verrät Kaulitz in der Serie. Die Ernüchterung folgte, als Eggers das Weihnachtsfest nicht mit Kaulitz verbringen wollte. «Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich», seufzt der Tokio-Hotel-Frontmann. Später schlug Eggers ein Treffen in Berlin vor, und Kaulitz gesteht, bei jedem Treffen sehr aufgeregt gewesen zu sein. «Er muss sich klar werden, was er möchte. Ob er das weiterführen möchte oder ob wir nur eine gute Zeit hatten», erklärte der Tokio-Hotel-Sänger seiner besten Freundin in der Serie.

«Ein lieber Typ»

Der Sänger sei sich bewusst, welche Herausforderungen eine Beziehung mit ihm mit sich bringe, da sein Leben teilweise in der Öffentlichkeit stattfände. «Marc ist einfach ein lieber Typ, und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist», zeigt sich Kaulitz entschlossen. Ob die beiden seit den Dreharbeiten weiterhin Kontakt haben, ist nicht bekannt.