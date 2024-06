Am 25. Juni erscheint die neue Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz». Sie zeigt intime Einblicke in das Leben der Tokio Hotel-Zwillinge – inklusive Bills Kampf mit seiner Sexualität und Gesundheit.

1/5 Nicht nur Tokio-Hotel-Fans warten sehnlichst auf nächsten Dienstag – dann erscheint die Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz».

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nicht nur Tokio-Hotel-Fans warten sehnlichst auf nächste Woche: In der brandneuen Netflix-Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz», die ab dem 25. Juni zu sehen ist, gewähren die weltberühmten Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (34) intime Einblicke in ihr turbulentes Leben. Die achtteilige Serie folgt den Tokio-Hotel-Brüdern durch ein Jahr voller Höhen und Tiefen – von ausgelassenen Partys bis hin zu ernsten Gesundheitsängsten. Bill gesteht in der Serie beispielsweise, wie stark ihn das Verstecken seiner Sexualität belastet habe: «Ich musste meine Sexualität ganz lange verstecken» Ausserdem gesteht er, dass er sich weiterhin auf der Suche nach wahrer Liebe befinde.

Die Kamera begleitet die Brüder zu diversen Anlässen – etwa beim Oktoberfest – und ist auch in brenzligen Momenten dabei. Darunter ist etwa Bill Kaulitz' Hautarztbesuch, wo er von einer Krebsvorstufe am Rücken berichtet. «Ich hatte eine Krebsvorstufe am Rücken, das musste entfernt werden», teilt er mit, während die Kamera auf die Narbe zoomt. Tom Kaulitz seinerseits reflektiert in den ersten Folgen über seine Jugend und den frühen Ruhm: «Die Karriere als Teenies war überfordernd. Unser Leben war von Angst zerfressen.» Dies habe letztendlich zum Umzug nach Los Angeles geführt.

Heidi Klum kommt nur selten vor

Während Bill Kaulitz noch auf der Suche nach dem Mann fürs Leben sei und seine Erfahrungen mit Dating-Apps teilt, geniesst Tom das Eheglück mit Supermodel Heidi Klum (51), die in der Serie allerdings nur am Rande erscheint. «Ein Zwilling kommt selten allein», scherzt sie in einem ihrer seltenen Auftritte.