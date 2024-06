Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/8 Tom Kaulitz ist im EM-Fieber und wagt eine Prognose für die Gruppe A: Deutschland und die Schweiz kommen laut ihm in die Achtelfinals.

Tom Kaulitz (34) ist bekanntermassen ein grosser Fussball-Fan, unterstützt den FC Bayern München. Die EM in seinem Heimatland geniesst er derzeit in vollen Zügen, wie aus dem Podcast «Kaulitz Hills», den er zusammen mit seinem Bruder Bill (34) macht, herauszuhören ist.

«Ein feuerroter, schöner Himmel liegt über Berlin. Ich glaube Bill, das ist die schöne EM-Stimmung, die im Land ist. Und ich glaube, die taucht quasi auch den Himmel in Schwarz-Rot-Gold», sagt er euphorisch zu seinem Zwillingsbruder, während die beiden gemeinsam in einem Hotelzimmer in Berlin sitzen.

Auch wenn Bill Kaulitz mit Fussball so rein gar nichts am Hut habe, sei auch ihm nicht entgangen, dass die Atmosphäre in der deutschen Hauptstadt etwas anders sei als sonst. «Ich bin gerade durch die Strassen gefahren und da ist ja wieder eine Stimmung überall und ich nur so ‹was ist denn hier los?› und die nur so ‹na ja, es ist doch wieder ein Spiel heute›. Ich so ‹ah ist jetzt jeden Tag ein Spiel?›», erzählt Bill Kaulitz seinem Bruder.

Der entgegnet: «Das ist das Geile! Es ist jeden Tag ein Spiel. Im Hintergrund läuft der Fernseher und es ist Fussball dran. Es ist immer Fussball dran. Jeden Nachmittag, jeden Abend Fussball. Und darum lieb ich das so. Es ist so schön!»

«Die Schweiz hat ein wahnsinnig gutes Team»

Als begeisterter Fussball-Fan hat sich Tom Kaulitz das Eröffnungsspiel in München natürlich nicht entgehen lassen. Zusammen mit seiner Ehefrau Heidi Klum (51) und deren Kinder verfolgte er den Match am Freitag live aus dem Stadion – Gesichtsbemalung inklusive. Und wie es sich für einen echten Fan gehört, beteiligt sich Tom Kaulitz auch an einem Tipp-Spiel und schaut dafür bereits auf den Match am kommenden Sonntag, bei dem Deutschland gegen die Schweiz spielen wird.

Für Kaulitz ist klar, dass die Schweiz zusammen mit Deutschland in der Gruppe A weiterkommen wird. «Die Schweiz hat ein wahnsinnig gutes Team. Sehr, sehr gute Spieler. Ich habe das Spiel der Schweizer gegen Ungarn gesehen und es war ein sehr, sehr gutes Spiel der Schweiz.» «Ich sage 2:2» grätscht Bill Kaulitz rein.

Tom Kaulitz gibt seinem in Fussballthemen komplett ahnungslosen Bruder überraschenderweise recht. «Das sage ich auch. Deutschland, Schweiz, sage ich 2:2. Und damit wäre Deutschland weiter und das wünschen wir uns natürlich alle.»