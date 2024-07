Bill Kaulitz' Villa in Los Angeles überflutet

Wasserschaden in Bill Kaulitz' Traumhaus in Los Angeles: Wie die Tokio-Hotel-Zwillinge in ihrem Podcast bekannt geben, sei auch das Tonstudio der Brüder überflutet, Bills Haus ist für Monate unbewohnbar.

Bill (34) und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (34) gönnten sich gerade eine Auszeit im Europa-Urlaub, als sie die Schocknachricht erreichte: Wasserschaden in Bills Villa in Los Angeles! Das Haus samt Tonstudio der Tokio-Hotel-Stars sei überflutet und ist nun monatelang unbewohnbar, wie die Zwillinge in ihrem Podcast erzählen.

Tom Kaulitz, der mit Ehefrau Heidi Klum (51) schon früher als Bill zurückgeflogen war, sei von ihrer gemeinsamen Assistentin am Telefon gewarnt worden: «Ihr kamen Wassermassen aus der Studio-Tür entgegengeflutet.» Das Wasser soll in der Villa 30 Zentimeter hoch gestanden haben.

«Die Vorstellung, dass da jetzt Schlammmassen in meinem Haus sind», kann Bill Kaulitz nicht fassen. Besonders bitter: Das aufwendig eingerichtete Tonstudio der Brüder wurde nach monatelanger Arbeit gerade erst fertiggestellt. Tom berichtet: «Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, Sachen aus dem Studio rauszutragen. Habe dein ganzes Haus vollgepackt mit den Sachen, Gitarren – alles, was noch irgendwie zu retten war.»

«Ich kann jetzt erstmal nicht mehr nach Hause.»

Vieles habe er bei sich und Klum untergebracht. Doch einige wertvolle Erinnerungsstücke, wie Toms allererste Kopfhörer, seien nicht mehr zu retten gewesen. «Alles hat natürlich schon angefangen zu rosten, alles ist nass, es stinkt wie im Sumpf da drinnen. Es ist eine Katastrophe», so Tom. Das Wasser soll tagelang in der Villa gestanden haben. Bill ist sichtlich getroffen: «Ich kann jetzt erstmal nicht mehr nach Hause.» Was genau zum Wasserschaden geführt hat, ist noch unbekannt.